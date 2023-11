Die AfD in Sachsen-Anhalt ist nach Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. In Sachsen dürfte das auch nur eine Frage der Zeit sein. In Spaichingens Partnerstadt Regis-Breitingen erzielte bei der Landtagswahl 2019 die AfD mit 33,8 Prozent die meisten Stimmen, bei der Bundestagswahl 2021 ebenso mit 30,5 Prozent. Aber: Das Bild, das sich aus diesen bestürzenden Zahlen ergibt, spiegelt die Realität nur sehr unvollständig.

Es gibt nämlich auch eine starke Zivilgesellschaft und Menschen, die sich offen und engagiert für die Demokratie einsetzen. Am „Schicksalstag der Deutschen“, dem Tag der Novemberrevolution, des Hitlerputsches, der Reichspogromnacht und des Falls der Mauer wird in Dresden der Sächsische Förderpreis für Demokratie verliehen: Eine der vier Organisationen, die ihn ausloben, sitzt in Spaichingens Partnerstadt Regis-Breitingen.

Vier Stiftungen sind die Ausrichter des Preises, die bekannteste die Antonio Amadeo Stiftung. Eine weitere, die Dirk Oelbermann Stiftung aus der Partnerstadt, hat eine interessante Vorgeschichte und engagiert sich seit ihrer Gründung 2016 für gemeinnützige soziale und politische Zwecke. Dirk Oelbermann ist Notar, Buchprüfer und Insolvenzverwalter gewesen und hat ‐ er lebt in Bremen ‐ für die Teuhand öffentlichen Besitz privatisiert.

Mit dem Geld, das er unter anderem da verdient hat, kaufte er in einer Ausschreibung von der Lausitzer mitteldeutschen Bergbaugesellschaft eine Wohnsiedlung mit 102 Wohnungen und sanierte sie zwischen 1990 und 1996, aber ohne hohe Mieten zu verlangen.

Mit zunehmenden Alter und dem Bewusstsein, dass seine beiden Kinder nicht im Immobiliengeschäft tätig sein werden ‐ der Sohn ist Richter am Verwaltungsgericht und die Tochter Mathematik-Wissenschaftlerin am Max Planck Institut ‐ reifte der Entschluss, eine Stiftung zu gründen. Es sei schon ungewöhnlich gewesen, „dass man ein paar Millionen weggibt“, sagt Oelbermann im Gespräch mit dieser Zeitung. „Aber wir sind nicht dynastisch aufgestellt“. Mit leichter Ironie beschreibt Oelbermann so die Genese der Stiftung.

Erstes Ziel ist natürlich zu sichern, dass die Mieter eine angemessene und günstige Heimstatt haben (6 bis 8 Euro je Quadratmeter).

Dann schüttet die Stiftung jedes Jahr Zuschüsse an kulturelle Institutionen im Südleipziger Raum aus, alles in allem durchschnittlich 30 000 Euro pro Jahr. Das geht dann an den Verein Gefangenenfürsorge des Jugendgefängnisses Regis-Breitingen, an die Schule für eine Bildungsfahrt nach Buchenwald, an ein internationales Jugendmusikfestival, an das Netzwerk Demokratische Wurzeln, an den Verein Neue Ökonomie und viele andere, alle im Raum Regis-Breitingen/Südraum Leipzig.

Im Vorstand der Stiftung sitzen Oelbermann selbst, seine Tochter Kai-Friederike und der Bürgermeister der Stadt Regis-Breitingen kraft Amtes. In der Präambel der Stiftungsurkunde steht, dass die Stiftung mit ihren Überschüssen das gesellschaftliche Leben bereichern soll, „sie soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch durch die Förderung von politischer und kultureller Bildung vor Ort stärken. Die Stiftung soll sich vom Geist der Aufklärung und der Mitmenschlichkeit leiten lassen.“

Aber woher kommt der Unterschied zwischen Ost und West? Er, Oelbermann, als „Wessi“ ‐ wird er so wahrgenommen? An der Kommunikation liegen die Unterschiede nicht, sagt Oelbermann. Auch nicht unbedingt an der Art der Sozialisation. „Ein Riesenunterschied aber ist die Vermögenslage“, sagt der Stifter. Zwar glichen sich die Verdienste an, aber während im Westen über Generationen Vermögen aufgebaut wurde, ist das bisher im Osten nicht möglich gewesen.

Daher sei das Leben ein bisschen einfacher im Osten. Aber: „Man kann es als Chance sehen oder sich als Opfer.“ Denn die Region ‐ Regis Breitingen ist per S-Bahn an Leipzig angeschlossen ‐ habe enormes Potenzial, gerade auch im Bereich der Energiewende etwa mit dem geplanten Großprojekt Photovoltaik. Das Problem, das dem im Weg stehe, sei der Facharbeitermangel. Und die Bevölkerung sei überaltert. Das über Migration auszugleichen, dem stehe noch das gesellschaftliche Klima entgegen. „Die Leute fühlen sich nicht willkommen.“ So habe zum Beispiel ein syrischer Psychologe im Jugendgefängnis ‐ dem größten Arbeitgeber in Regis-Breitingen, gearbeitet und nach sechs Monaten das Handtuch geworfen.

Was Westdeutschland durch Zuwanderung auffange, habe im Osten das Ausbluten ganzer Landstriche zur Folge. Dass dies nicht passiert und insgesamt ein offenes Klima herrscht, dafür steht auch der am 9. November ausgelobte Sächsische Förderpreis für Demokratie.