„Es geht nicht ohne Musik“

Mit der neuen Konzertreihe „Klangzeit“ in der Kapelle des Gesundheitszentrums Spaichingen, die am Mittwoch, 15. November beginnt, (wir haben berichtet) knüpft der Förderverein Gesundheitszentrum an die einstige Reihe „Kultur & Klinik“ an. Frank Czilwa hat mit Albrecht Dapp und Jürgen Elsner vom Förderverein über Anknüpfungspunkte an die legendäre einstige Konzertreihe gesprochen.

Wenn Sie auf „Kultur & Klinik“ zurückblicken, was ist da ihre liebste Erinnerung?

Albrecht Dapp: Es gab einige herausragende Konzerte. Ich denke da zum Beispiel an das Konzert „Belli Celli“ ‐ das war eine größere Anzahl unterschiedlich großer Celli –, oder auch, wenn die Grenzen des Konventionellen gesprengt worden sind, und wir zum Beispiel ausgewichen sind in den Konferenzraum und dort Musik und Theater gleichzeitig geboten bekommen haben; oder ein Riesenaufgebot an Mitwirkenden mit uns exotisch erscheinenden alten Instrumenten. Also es war jedes Mal überraschend und auch überraschend spontan. Vor allem waren wir immer in Kontakt mit den Zuhörern und mit den Musikern: Man hat in die Stücke eingeführt, die Stücke erklärt, eingeordnet; man hat begrüßt, man hat verabschiedet. Es war immer eine sehr lebendige Atmosphäre und eine Unmittelbarkeit da. Und das hat das Ganze so faszinierend gemacht.

Jürgen Elsner: Es war wirklich sehr schön, dass der Kontakt zwischen den Musikern und den Zuhörern so eng war. Dass ein Pianist sich ans Klavier setzt, spielt und wieder verschwindet, ‐ das geht fast nicht mehr. Dagegen haben wir hier den Kontakt zum Publikum praktiziert und schön zur Anwendung gebraucht, und das hat uns sehr viele Freunde und eine große Beliebtheit beschert. Deshalb sind wir auch auf die Idee gekommen, das wieder zu beleben.

Haben Sie damit auch ein anderes Publikum erreicht, als die üblichen Kulturbeflissenen?

Dapp: Es gab ab und zu Patienten oder ehemalige Patienten. Es gab auch welche, die sich, wenn man sie ein bisschen ermuntert hat, getraut haben, im Morgenmantel zu erscheinen und dabei zu sein. Und es gab Patienten, von denen völlig klar war aufgrund der Prognose, dass sie nie mehr würden in ein Konzert gehen können, und die auf diese Weise noch einmal in ihren letzten Lebenstagen eine solche große Freude erleben konnten.

War es dann auch aus medizinischer Sicht wichtig, dass es diese Konzerte in der Klinik gab?

Ja, insofern als wir in Spaichingen versucht haben, eine ganz andere Atmosphäre in der Klinik zu praktizieren, als es in einer sterilen Klinikatmosphäre vielleicht üblich ist. Wir haben den Kontakt zu unseren Patienten gesucht und versucht, auf einer sehr persönlichen Ebene miteinander zu kommunizieren. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Kunstausstellungen in die Klinik geholt oder eben diese Konzertreihe begonnen. Und wir hatten das Chörle. Das bestand grundsätzlich aus lauter in der Klinik unmittelbar oder mittelbar zusammenarbeitenden Personen aus dem Medizinsystem. Das sollte unterstreichen, dass wir aus der Klinik für die Klinik, für unsere Patienten was geboten haben.

Heute ist das Gesundheitszentrum ja kein Krankenhaus mehr, ist ganz anders konzipiert. Wird sich das auch auf die Programmgestaltung auswirken?

Dapp: Nein. Nur so, dass wir es nicht mehr acht Mal im Jahr machen können. Das lässt es einfach logistisch nicht zu. Aber ansonsten bleibt die Konzeption die gleiche.

Elsner: Wir versuchen lediglich, ein bisschen besser in der Organisation zu werden und im Design der Flyer, die wir verteilen.

Dapp: Wir hatten für „Kultur & Klinik“ ein kleines Budget als Backup zur Verfügung, das wir aber kaum anrühren mussten, weil die Künstler relativ dürftig alimentiert worden sind. Das war eine Sache auf Gegenseitigkeit: Die Musikhochschule in Trossingen hat das Bedürfnis, neue Spielorte zu erschließen, in die Region zu gehen, den Studierenden realistische Aufführungspraxis zu vermitteln. Und wir haben ein sehr gutwilliges Publikum geliefert. Die haben davon profitiert, wir haben davon profitiert. Deshalb ist das auch so erfolgreich geworden. Aber jetzt haben wir gesagt, es ist einfach unwürdig, wenn man nur so wenig gibt. Deshalb haben wir jetzt diesen Spenderkreis ‐ da ist Jürgen Elsner besonders aktiv gewesen –, der uns einen finanziellen Grundstock liefert. Wir werden auf keinen Fall das Budget des Fördervereins selber angreifen, aber die Künstler kriegen etwas mehr als bisher.

Und wie waren die Reaktionen, als Sie um Spenden gebeten haben?

Elsner: Es haben alle Personen, die ich angesprochen habe, auch gespendet. Ich habe schon mehrere Spendenaktionen organisiert, aber so etwas ist selten. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wie hoch die Beliebtheit ist und die Anhänglichkeit unserer Zuhörer zu diesen Konzerten. Das war erstaunlich.

In den nächsten Monaten werden ja einige Geflüchtete in dem ehemaligen Bettentrakt untergebracht. Die sind sicher auch eingeladen zu den Konzerten?

Dapp: Ja. Die Konzerte sind absolut öffentlich, und wir freuen uns über jeden, der kommt, und wir freuen uns natürlich auch über neue Gesichter und neue interessierte Musikfreunde.

Elsner: Wenn man etwas tun kann für Fremde, die hier herkommen und sich sicher einsam fühlen ‐ wenn man denen das Gefühl gibt: Ja, die gehören auch dazu, ihnen mindestens kurzfristige Erlebnisse bieten kann- das ist doch schon eine Menge.

Dapp: Wir würden uns freuen, wenn dann auch Mütter mit Kindern in den Bänken sitzen und zuhören.

Haben Sie auch vor, das Repertoire auszuweiten, um ein weiteres Publikum zu finden?

Dapp: Das Konzept sieht vor, dass alles im Zusammenhang mit der Musikhochschule gestaltet wird, das heißt, die haben die Programmautorität. Aber die haben ja auch ungewöhnliche Formate und wollen das entwickeln. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch ungewöhnliche Formate bekommen werden. Das war ja auch früher so.

Elsner: Ich denke, ich kann das beurteilen: Die Qualität, die die Musikhochschule liefert ist sehr hoch, ist fast von großen Konzerten nicht zu unterscheiden. Die jungen Leute, die machen das mit einer Begeisterung ‐ Begeisterung ist das Stichwort. Und da sind sie auch beim Experimentieren sehr, sehr weit vorne. Wenn ich dagegen in Wien oder auch in Stuttgart die großen Orchester höre, dann spielen die perfekt –aber es fehlt dieser Funke. Und das ist der Unterschied. Und deshalb sind wir so begeistert von dem, was die Musikhochschule Trossingen leistet.

Wo werden die Konzerte stattfinden?

Dapp: In der ehemaligen Kapelle. Es wird auch in Zukunft immer weniger Möglichkeiten geben, anderswohin auszuweichen, weil die Räumlichkeiten begrenzt sind. Und es ist uns ein Anliegen, die Kapelle im Gesundheitszentrum als solche zu erhalten, als „Raum der Stille“. Das ist ja auch der Antrag von mehreren Kreisräten gewesen. Wenn dieser „Raum der Stille“ aber wirklich nur still bleibt, dann geht er verloren. Deshalb wollen wir diesen „Raum der Stille“ mit Leben füllen. Wir sind ja glücklich, dass der Flügel erhalten geblieben ist und dies so ermöglicht.

Was bedeutet denn für Sie persönlich ‐ jetzt nicht als Veranstalter, sondern als Mensch ‐ die Musik und die Kultur.

Dapp: Ich kann mir mein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Ich musiziere seit meiner Jugend selber, ich freue mich, dass ich mit meinem Instrument, dem Kontrabass, das ja ein problematisches Instrument ist, jetzt wieder Anschluss gefunden habe an ein Ensemble. Ich kann nicht solistisch Kontrabass spielen. Es geht nicht ohne Musik. Und diese Konzertreihe früher hat es mir auch erlaubt an einem Sonntag ‐ es waren ja immer Sonntage –, an dem ich Dienst hatte und Verantwortung für die gesamte Klinik getragen hatte, unten zu sitzen und das Konzert zu genießen ‐ wohl wissend, es kann jederzeit der Piepser losgehen.

Elsner: Für mich ist es sehr stark auch die Freude, etwas weiterzugeben. Man hat schon so viel empfangen im Laufe der Jahre. Und ich freue mich immer, wenn ich helfen kann, etwas zu tun. Und das beschäftigt mich auch im Ruhestand. Denn wir wollen ja immer noch aktiv sein.

