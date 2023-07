Erwin–Teufel–Schule verabschiedet 66 Absolventen

66 Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) und des Vorqualifizierungsjahres Arbeit und Beruf (Vabo) der Erwin–Teufel–Schule haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Laut Pressemitteilung würdigte der stellvertretende Schulleiter Volker Jauch in einem feierlichen Rahmen ihre Leistungen: „Der heutige Tag ist ein Meilenstein in Ihrem Leben. Sie haben sich den Herausforderungen des Schulalltags gestellt, haben gelernt und durch Ihr Engagement und Ihre Entschlossenheit den Weg zum Abschluss gemeistert.“ Sichtlich stolz übergab Volker Jauch Schulpreise und Belobigungen sowie an die Jahrgangsbesten den Förderpreis der Hengstler GmbH.

Das Lehrerteam unter der Leitung von Jörg Wagner und die Avdual–Begleiterinnen schlossen sich den Glückwünschen an und verabschiedeten die Schülerinnen und Schüler mit den besten Wünschen für die Zukunft beim anschließenden Stehempfang in der Aula der Erwin–Teufel–Schule. Die Absolventen:

Ausbildungsvorbereitung dual Metall: Francesco Dalla Vecchia, Semih Demir, Mathieu Gründig, Adrian Hetzel, Sergeij Lammert, Sebastian Mihai, Justin Skalosub, Carmine Spagnolo, Rijon Tahiraj, Selahattin Teke, Beka Tsekvashvili, Dejan Valjak

Ausbildungsvorbereitung dual Hauswirtschaft: Alexandra Abitajev, Oliver Blum (Lob), Naomi Bock, Linda Demaj (Hengstler–Förderpreis, Schulpreis), Komal Dhillon, Giulia Di Cataldi, Janis Diesel, Marcel Fischer (Schulpreis), Ludmila Fisher, Elia Gauß, Leann Giss, Kellie Jost, Ayse Kastrati, Nadija Kastrati, Tha–Anna Kong, Emely Krieg, Julia Lukac, Anis Lyutov, Celina Maier, Sina Merkt, Ensar Metin, Tabita Nechifor, Nikola Romanov, Anna Rudischhauser, Sadaf Sanjari Ghahroudi, Chrysoula Sraimanti, Maria Schneider, Rona Siegel (Lob), Maria Stancenco, Erblina Zena

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf: Denisa Acatrinei (Lob), Albin Bajrami (Lob), Maksym Borodai, Andrii Buto, Eleftheria Ciko (Lob), Chiara Ciulla, Alexia Dobrica (Log), Milos Furtula, Asia Hamza, Pavlo Hlibovets, Mykhailo Kechin, Sofia Kharchukova (Schulpreis), Yelyzaveta Lukiantsova (Lob), Alin–Gabriel Matei, Demian Mokhan, Lukian Mokhan, Anhelina Mudrei (Lob), Maximilian Myasischev (Schulpreis, Bohdan Ohar, Giulia Patra, Kaeden Reich, Nemanja Stanojeviq, Maryna Tsybizova, Anastasia Walender (Lob)