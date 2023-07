Ein bedeutender Moment im Leben junger Menschen ist der erfolgreiche Abschluss ihrer Ausbildung an beruflichen Schulen. In der Erwin–Teufel–Schule kamen nun Schülerinnen und Schüler, Schulleitung, Lehrkräfte und Vertreter der Industrie in der Schulaula zusammen, um die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen zu würdigen.

Robert Pemsel, kaufmännischer Geschäftsführer der Anton Häring KG und Vorsitzender des Fördervereins der Schule, verlieh den Anton Häring–Förderpreis an die Jahrgangsbeste unter den Industriekaufleuten sowie die Preise des Fördervereins Inter ETS an die Jahrgangsbesten der Bereiche Industriemechanik, Mechatronik, Zerspanungsmechanik und Industriekaufleute. Ingo Hell, Geschäftsführer der Zetec Zerspanungstechnik und Vorsitzender des Clusters Zerspanungstechnik, unterstrich in seiner Rede die erforderliche Bereitschaft für lebenslanges Lernen sowie die Zukunftsmöglichkeiten des Fachbereichs und verlieh die Förderpreise des Clusters an die Jahrgangsbesten der vorzeitigen Industrie– und Zerspanungsmechaniker. Der Schulleiter, Walter Blaudischek, überreichte den Förderpreis der Hengstler GmbH an Debora Thaller, jahrgangsbeste Absolventin der Berufskollegs mit Fachhochschulreife. Thomas Klaut, Absolvent der kaufmännischen Berufsschule, gab einen Rückblick aus Schülersicht.

Dreijähriges Duales Berufskolleg Elektronik:

Florian Böhm, Lukas Brodbek (Lob), Mira Hermle (Schulpreis), Leon Kalinowski (Lob), Nico Kreuzer, Moritz Messner, Daniel Mocker, Felix Pauli (Schulpreis), Samuel Schmidt (Schulpreis), Elias Stehle (Lob), Jonas Walther (Schulpreis)

Mechatroniker:

Sabri Ammy Driss (Lob), Jonas Blattmann (Lob), Paul Frank (Fa. Chiron Group Se, Inter–ETS–Preis, Schulpreis), Tom Gutknecht (Lob), Chris Hauser (Lob), Gabriel Siegel, Leon Speck, Tim Stierle (Lob), Georg Swiaginzew, Gökmen Uyamik, John Weimer (Lob)

Fachkraft für Metalltechnik:

Umutcan Altuntas (Lob), Volodmyr Andusiak, Mark Becher, Mohammad Besharati, Driss Bouakrab, Stephan Bühler, Giovanni De Matteis, Lingfei Gui (Lob), Mohamed Hajji, Zirui Huang, Kevin Klein, Matteo Osmanovic, Wladislav Perelewski, Benjamin Reichardt (Lob), Julian Schulz, Mikail Teke, Matthias Tissen, Liuqing Wang (Fa. Anton Häring KG, Inter–ETS–Preis, Schulpreis), Taras Yalkovskyi, Hamza Yaser Yorulmaz, Yaroslav Zeleniuk

Industriemechaniker:

Beytullah Barut (Lob), Lena Häring (Fa. MS Ultraschall Technologie GmbH, Inter–ETS–Preis, Schulpreis), Yakup Cömlek

Zerspanungsmechaniker:

Hozefa Arhim, Phil Aszmons, Salih Demir, Sindy Alexandra Fernandez Ostertag, Rashid Heidari, David Maier (Fa. Karl Storz SE & Co. KG, GVD–Preis, Schulpreis), Mike Reis (Lob), Marina Rohacek (Lob), Lukas Schmidt (Lob), Cedric Schölzel (Fa. Aesculap AG, GVD–Preis, Lob), Kristian Sebenji (Lob), Hatice Sükün, Sascha Torscher, Ricco Wegner, Maximilian Wiedl (Fa. Leibold & Amann GmbH & Co. KG, GVD–Preis, Schulpreis)

Metallfeinbearbeiter:

David Caristia

Industriekaufleute:

Nico Ahrenholz, Anna Aicher, Sevval Akkaya, Laura Daresta (Lob), Vanessa Hirsz (Lob), Semanur Kanmaz, Thomas Klaut (Lob), Aleksandra Kovacevic (Fa. Marquardt GmbH, Häring–Förderpreis, Schulpreis), Justine Krüger (Schulpreis), Alina Mancino, Madeleine Messner, Lea Schäfer (Fa. HEWI G. Winker GmbH & Co. KG, Inter–ETS–Preis, Schulpreis), Kevin Schmeh, Leon Ulrich (Lob), Sonja Welte (Lob), Katharina Zengler

Technisches Berufskolleg II:

Ruben Bogajo Rodriguez, Anton Egerland, Vincent Eski (Lob), Marvin Häsler, Tim Hauser, Marcel Hermle, Dennis Kerber (Schulpreis), Muhammed Kokus, Mads Lazic, Sonica Mann, Efe Mercan, Alessia Morina, Niklas Rottler (Lob), Leo Scherf, Kian Smodlaka, Rufat Sulejmani, Lorenz Tepes, Sarah Wagner, Nick Weber, Justin Zeiser, Mike Zeiser (Schulpreis)

Kaufmännisches Berufskolleg II:

Ravzagül Adalar, Sümmeyra Cicek (Lob), Leyla Cinar, Mika Franzl, Hazal Gezer (Lob), Sanin Hadzihasanovic (Lob), Nino Hezel, Anisa Isenovic, Nilay Kirik, Julius Kraus, Lisa Merkt, Dominika Motyka, Enes Önüt, Fyn Paitz, Marius Rapp, Niclas Root (Schulpreis), Onur Sahin, Thalia Schutzbach, Christiane Schweizer (Lob), Romeo Scroppo, Luca–Josip Spoljaric, Luis Stahl, Debora Thaller (Hengstler–Förderpreis, Schulpreis), Milos Vasic, Alexa Werwein, Ruben Zepf