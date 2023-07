Erfolgreiche Absolventen freuen sich an der Schillerschule

38 Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 22/23 erfolgreich ihre Prüfungen an der Schillerschule Spaichingen abgelegt. Davon waren es zehn Werkrealschulabschlüsse nach Klasse 10 und 28 Hauptschulabschlüsse nach Klasse 9.

Nach einer kurzen Begrüßungsrede von Schulleiter Michael Maurer, der sich sichtlich stolz über die erreichten Leistungen seiner Schülerinnen und Schüler zeigte, sprachen auch die Klassenlehrer Christoph Fallert (Klasse 9) und Tobias Dreher (Klasse 10) zu ihren Klassen. Während Christoph Fallert den Absolventen den Spruch Martin Luther Kings „I have a dream“ mitgab, um in der modernen Gesellschaft bestehen zu können, verband er diesen auch mit dem Schultag. Denn trotz guter Leistungen gibt es für einige der Jugendlichen immer noch Entwicklungsfelder im Bereich Motivation, Einsatz, Pünktlichkeit und Respekt gegenüber anderen.

Tobias Dreher schloss sich seinem Vorredner an und schwor seine Truppe nochmal wie ein Trainer ein, um sich erfolgreich auf die nächste Etappe ihres Lebens zu begeben und nicht, wie im zweiten Schulhalbjahr nach starkem Beginn, in einen Ruhemodus zu verfallen.

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen hatten sich ebenfalls ein kleines Programm überlegt und Reden und Abschiedsgeschenke vorbereitet, die sie an ihre Pädagogen verteilten. Und wie immer war es spürbar, dass die Jugendlichen trotz der Freude über das Erreichte Wehmut in sich hatten, den Schutzraum Schillerschule nun endgültig zu verlassen. Musikalisch umrahmt wurde die würdige Feier von Eunice Grecu–Pop aus Klasse 10, die sowohl mit der Geige als auch am Klavier ihr Talent zeigte. Im Anschluss feierten die Absolventen mit ihren Familien bei Finger Food, und kühlen Getränken im festlich geschmückten Atrium der Schillerschule.