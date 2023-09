Eltern–Kind–Treffen in Gosheim

In Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde Gosheim bietet die Katholische Erwachsenenbildung ab Mittwoch, 27. September, einen Eltern–Kind–Treff in Gosheim für Eltern mit ihren Kindern zwischen sechs Monaten und drei Jahren an. Unter der Leitung von Heidi Landolt werden die Kinder durch gemeinsame Spiele, Kreativitätsangebote und Sinneserfahrungen gefördert. Für die Eltern besteht die Möglichkeit, unkompliziert Kontakte zu knüpfen und sich vor Ort zu vernetzen. Insgesamt sind Treffen, jeweils mittwochs von 14 Uhr bis 15.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus geplant. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Die Anmeldung ist telefonisch (07461/96598020) und per Mail ([email protected]) möglich.