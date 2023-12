Eis am Stiel taugt zum späteren Krippenbau

In vielen Spaichinger Familien-Kalendern hat das RMS Schul- und Kindergartenfest am Samstag vor dem zweiten Advent einen festen Platz. Es ist ein generationsübergreifendes Event, bei dem vom Kindergartenkind bis zu dessen Großeltern alle unterwegs sind, um sich in den liebevoll adventlich geschmückten Räumlichkeiten auf Weihnachten einzustimmen. In diesem Jahr wurden sogar Überreste von Sommerleckereien weihnachtlich wiederverwendet.

Mitmachen war angesagt, beim Schul- und Kindergartenfest der Rupert Mayer Schule. Erstmals angeboten wurde die „Eisstielkrippe“. Die dafür benötigten abgelutschten Holzplättchen haben etliche Eltern über Jahre hinweg in der vagen Hoffnung auf eine Irgendwann-Wiederverwertung gesammelt. Am Samstag war es soweit: Immer fünf Ganze, am Ende zusammengeklebt, ergaben einen Holz-Stall in Trapezform. Und aus dem Boden erwuchsen mit drei Abgebrochenen die Heilige Familie, akkurat bemalt. Dieser luftige Krippenbau im Klassenzimmer von Marina Gebert und Julia Honer hatte Hochkonjunktur. Neben dem Krippenbasteln gab es auch ein „Sockenmänner“-Angebot von Mathe-Lehrer Alexander Job. Dieses basierte auf frischen weißen Socken, die mit reichlich Füllmaterial auf eine stattliche „Taille“ gebracht wurden und nur noch ein paar Knöpfe brauchten, um formvollendet Deko-Figur zu machen.

Ein weiterer Hingucker war das „Photo-Studio“ im Klassenzimmer der Ideengeberin Bettina Grimm. Dort war eine Hütten-Kulisse aufgebaut - mit fellüberzogenem Sofa und Kinderschlitten davor. Dort konnte sich jeder mit seinem Handy ablichten lassen.

Mehr als 20 Kinder sorgten um halb zwölf für eine brechend volle Mediathek. Mit einem lautstarken „Salibonani“ (dem „Guten Morgen“ in der Sprache des Ndebele Volks in Simbabwe), wurde das Publikum zum Theaterstück „Der Stern der Weihnacht“ begrüßt. Die jeweils landestypisch gewandete Multi-Kulti-Truppe, souffliert von Lehrer Bernhard Stirner, führte in die tiefere Symbolik des Weihnachtssterns ein und bekam dafür am Ende begeisterten Beifall.

Dem bunten Treiben in Kindergarten und Schule ging ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche voraus, der wie immer von den Sechstklässlern vorbereitet worden war.