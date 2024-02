Einladung zur Demo für Demokratie und Menschenrechte

Für die große Demonstration am Freitag, 1. März, in Spaichingen laufen die Vorbereitungen weiterhin auf Hochtouren. Plakate wurden aufgehängt, Anzeigen und Hinweise in den Amtsblättern der Region aufgegeben. Das Organisationsteam hofft, dass nicht nur viele Menschen aus Spaichingen, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger der Umlandgemeinden an der Demonstration teilnehmen.

Um 16 Uhr beginnt die Veranstaltung auf dem Marktplatz. Nach einer kurzen Begrüßung gibt es einen Demonstrationszug durch die Stadt. Dieser führt über die Danziger Straße in die Gartenstraße, die Dreifaltigkeitsbergstraße hinunter und über die Hauptstraße wieder zurück zum Marktplatz.

Wer nur zur Kundgebung kommen möchte, sollte sich zwischen 16.45 und 17 Uhr auf dem Spaichinger Marktplatz einfinden. Einige Sitzplätze sind ebenfalls vorhanden.

Die Kundgebung wird musikalisch durch die Band plan be sowie Lea Palilla begleitet. Reden werden unter anderem Ehrenbürger Franz Schuhmacher, eine Migrantenvertreterin, Angelika Hauser von der KZ-Gedenkinitiative, Bürgermeister Markus Hugger und Serafina Uhl (Schülersprecherin des Gymnasiums und FFF-Mitglied).

Die Demonstration und Kundgebung können leider nicht barrierefrei (zum Beispiel in Gebärdensprache) erfolgen. Vorhandene Handouts der Reden und ein Tonmitschnitt können bei den Veranstaltern abgerufen werden.