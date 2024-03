Ein Leichtverletzter und Blechschaden

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Hermann-Winkler-Straße auf den „Eschenwasen“ ist am Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem VW Golf auf dem „Eschenwasen“ in Richtung Schuraer Straße. An der Einmündung zur Hermann-Winkler-Straße bog er nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Opel Corsa eines 36 Jahre alten Mannes. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand laut Polizeibericht Blechschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.