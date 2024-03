Mit 45 Jahren im Dienst in den katholischen Kindergärten in Spaichingen - 44 davon in St. Franziskus - wird man unweigerlich zur „Institution“. Was die langjährige Kindergartenleiterin, die demnächst in den Ruhestand geht, aber in Spaichingen vollends zu einer Spaichinger Institution macht, ist die Art und Weise, wie sie Generationen von Kindern bei den zweiten und dritten Schritten ins Leben geholfen hat.

Als Ruth Kauderer nach dem Anerkennungsjahr im Kindergarten St. Raphael 1980 ihren Dienst im Kindergarten St. Franziskus antrat, da wurde dieser noch von Schwester Philiberta, später dann von Schwester Casilda, Nonnen aus dem Kloster Reute, geleitet. Als dann das Kloster 1989 die Schwestern zurück nach Reute holte, wurde Ruth Kauderer die erste „weltliche“ Leiterin von St. Franziskus. „Aber ich habe deswegen keinerlei Ressentiments erlebt, als ich angefangen habe“, erinnert sie sich heute.

Zumal auch Ruth Kauderer fest im katholischen Glauben verwurzelt ist. Ihr Leben lang war sie bei der katholischen Kirchengemeinde Spaichingen als Trägerin der Kindergärten St. Raphael und St. Franziskus angestellt. Noch heute ist sie Mitglied im katholischen Kirchengemeinderat von Balgheim.

Geboren ist Ruth Kauderer in Aixheim. Doch als sie noch ein Kind war, ist die Familie nach Balgheim gezogen, wo sie heute noch lebt. „Aixheim ist ja stockkatholisch“, so Kauderer. Ihr Vater aber war evangelisch und ist zum katholischen Glauben konvertiert. „Die Toleranz war also schon von zuhause aus da“, sagt sie.

Schon früh hat sie sich um ihre vielen Nichten und Neffen gekümmert und so Erfahrungen im Umgang mit Kindern gemacht. Nach dem Abitur war dann klar, dass es ein sozialer Beruf werden sollte, und ein Praktikum im Kindergarten entschied vollends, welcher dies sein würde. „In den kleinen Kindern steckt so viel Potenzial, man kann hier noch so viel bewegen.“

„Du bekommst von den Kindern aber auch sehr viel zurück“, ergänzt sie. „Es ist ein Geben und Nehmen.“ Von den Kindern könne man viel lernen, vor allem: „Die Kinder haben überhaupt keine Vorurteile. In gar keiner Weise. Egal ob jemand sprachliche Probleme hat oder körperliche Probleme und Einschränkungen - das spielt für die Kinder keine Rolle. Die Kinder nehmen jeden so, wie er ist, und ich denke, wir können alle davon was lernen.“

Ihre Leitungszeit in St. Franziskus begann gleich mit einem großen Umbau. Die Gruppen wurden während der Bauzeit ins Feuerwehrmagazin, in die Stadthalle, in den Kindergarten St. Michael und in den Evangelischen Kindergarten ausquartiert. Auch sonst ist der Kindergarten am 1964 erbauten Standort stetig gewachsen: Waren es am Anfang nur fünf Gruppenräume, kamen bald weitere Funktionsräume hinzu und die

Die Spaichinger Gesellschaft ist heute viel diverser als vor 45 Jahren, und inzwischen sind Kinder aus verschiedenen Kulturen im Kindergarten. Doch die größten Veränderungen haben sich in diesen Jahrzehnten in der Kindergartenpädagogik ergeben. Das fängt damit an, dass früher die Kinder erst in den Kindergarten kamen, wenn sie sauber waren, während heute Wickeln im Kindergarten oder Kleinkindergruppen selbstverständlich ist. Vor allem aber hätten die Kinder heute viel mehr Mitspracherechte. Vielleicht werde heutzutage sogar viel zu viel mit den Kindern diskutiert, findet Kauderer, und ihnen auf nicht altersgerechte Weise Entscheidungen abverlangt. Viel wichtiger in diesem Alter sei es, dass die Kinder Regeln und Grenzen kennen lernen. „Ohne Regeln und Grenzen kein soziales Miteinander.“

Wichtig ist es ihr, jedes Kind in seiner Individualität anzuerkennen - und jedes Kind in ihrem Kindergarten mit Namen zu kennen.

Doch Ruth Kauderer ist nicht nur Organisatorin und Pädagogin, sondern auch Ausbilderin. Wichtig ist ihr, den künftigen Erzieherinnen einen freundlichen, kommunikativen und konstruktiven Umgang mit den Kindern, ihren Eltern und den Kollegen zu vermitteln. „Teamfähigkeit ist natürlich auch entscheidend. Und selbstverständlich auch gute pädagogische Arbeit - ohne die geht gar nichts.“

Sie motiviert ihre Auszubildenden, im Team ihre freie Meinung zu äußern, aber auch Diskussionen und konstruktive Kritik anzunehmen. Schließlich gilt es, im Team mit den Kolleginnen gemeinsam das pädagogische Konzept zu gestalten und weiter zu entwickeln. „Das geht nur, wenn alle am gleichen Strang ziehen.“ Und: „Man muss auch ab und zu miteinander lachen können und mit dem Team kleine Sachen zusammen unternehmen.“

Derzeit sei der Personalmarkt für Erzieherinnen und Erzieher „leergefegt“, weshalb Ruth Kauderer froh ist, dass es in ihrem Kollegium wenig Fluktuationen gibt. Selbst Kolleginnen, die Kinder bekommen, kehren gerne wieder zurück - dann allerdings in Teilzeit.

Dass ihr 20-köpfiges Erzieherinnenteam derzeit nur aus Frauen besteht, ist in dem Beruf nach wie vor nicht ungewöhnliche. „Das liegt auch an den Aufstiegschancen“, glaubt Kauderer. Männliche Kollegen wollten eher Karriere machen, ein Studium anschließen oder eine Kindergartenleitung übernehmen.

Am vergangenen Freitag ist Ruth Kauderer in einem bewegenden Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche verabschiedet worden. Noch bis Ende März wird sie ihre Leitungsaufgaben in St. Franziskus zu 100 Prozent wahrnehmen, nach Ostern wird sie dann an zwei Tagen in der Woche im Hintergrund weiter bei der Organisation mithelfen.

Die Gefahr, dass ihr im Ruhestand langweilig werden könnte, ist nicht gegeben. Schon immer war Ruth Kauderer in der Gemeinschaft aktiv: „Man kann nur etwas bewirken, wenn man sich aktiv mit einbringt und ehrenamtlich engagiert.“ Ob früher im weltlichen Gemeinderat ihres Heimatorts Balgheim oder jetzt noch im Kirchengemeinderat, ob im Musikverein oder im Sportverein. Ab April wird sie wieder mehr Sport machen können. und „reisen und Zeit in der Natur verbringen“.