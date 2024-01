Nach dem Erfolg seines „Bergfest“ Open Airs auf dem Risiberg hat der junge Spaichinger Eventmanager Tim Bockmüller in den Wochen vor Weihnachten das Potenzial der Alten Turnhalle an der Spaichinger Hauptstraße neu entdeckt, diese hergerichtet und als Eventlocation vermietet. Wie hat sich das Konzept bewährt und wird es auch 2024 ein „Bergfest“ Open Air geben?

Herr Bockmüller, warum die Alte Turnhalle?

Ich finde, die Alte Turnhalle hat einen wahnsinnigen Charme. Als Spaichinger empfand ich die Alte Turnhalle immer als „Juwel“. Aus meiner Vorzeit im Kraftwerk Rottweil weiß ich aber, dass man noch ein bisschen mehr aus der Location rausholen kann. Es ist eigentlich schade, dass sie - abseits vom Sport - nicht so wahnsinnig oft genutzt wird.

Natürlich wird ab und zu eine Hochzeit darin gefeiert - aber weil die Halle wieder in ihren Ursprungszustand zurückgebracht werden muss, ist das immer wahnsinnig viel Aufwand. Da war der Gedanke: Lass uns etwas Langfristigeres machen.

Die Nutzung als Eventlocation wäre das ganze Jahr über möglich. Tim Bockmüller

Also haben wir bei der Stadt angefragt, ob es möglich wäre, die Halle mal drei, vier Wochen komplett durchzumieten, sodass man die Möglichkeit hat, einen sehr aufwändigen Aufbau reinzumachen und aufzuzeigen, was möglich wäre.

Der Aufbau ging vier Tage. Nur für ein Wochenende hätte das keinen Sinn gemacht an personellem und finanziellem Aufwand. Das Konzept hat glücklicherweise geklappt und war nach kurzer Zeit ausgebucht. So gab es viele schöne Weihnachtsfeiern, die je einen ähnlichen Aufbau genutzt haben, aber trotzdem immer individuell waren.

Dazu gab es das schöne Marktständekonzept zusammen mit der Metzgerei „Hoffnung“, die für alle Weihnachtsfeiern das Catering gemacht hat. Bei der Technik haben wir wie immer mit der Firma Light & Sound zusammengearbeitet.

Höhepunkt der Weihnachtsfeiern in der Alten Turnhalle war stets der große Konfettiregen. (Foto: Privat )

Aber das Konzept mit der Eventlocation klappt so nur in der Vorweihnachtszeit, wenn es entsprechend viele Weihnachtsfeiern gibt?

Das Konzept der Alten Turnhalle hat sich jetzt in Spaichingen und in den digitalen Kanälen rumgesprochen. Sie glauben es nicht: Aber mein Postfach platzt vor Anfragen. Da geht’s zum einen um Weihnachten 2024, aber auch viele Sachen unter dem Jahr wie Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen.

Da geht es um Fragen wie: Wir brauchen das und das. Wo sind die Möbel? Wo ist die Deko her? Kann man das als Full Service buchen? - Sodass man da eher in die Agentur-Leistung reinrutscht. Also die Nachfrage fürs komplette Jahr ist auf jeden Fall da. Die Nutzung als Eventlocation - wie gesagt: abgesehen vom Sport und den anderen Nutzungsvarianten - wäre das ganze Jahr über selbstverständlich möglich.

Die Alte Turnhalle bot eine ganz besondere Atmosphäre. (Foto: Privat )

Haben Sie sich da bei der Stadt gewisse Termine vorgebucht oder müssten Sie jeweils einzeln anfragen?

Stand heute einzeln. Quasi eine ganz normale Mietanfrage mit dem ganz normalen Mietsatz. Man geht mit der Stadt aber mit Sicherheit mal ins Gespräch, ob wir nicht eine effizientere Lösung finden.

Weil es auch für die immer ein Mehraufwand ist. Ob man da vielleicht mal einen geteilten Kalender oder irgendwas machen kann. Aber das sei mal dahingestellt.

Neben der Eventlocation „Alte Halle“ haben Sie dort vor Weihnachten in der Halle auch noch zwei Einzelveranstaltungen - „Die Kächeles“ und das „Bergfest Winter“ - organisiert. Wie liefen die?

Das Kabaret „Die Kächeles“ kam auch sehr gut an und war restlos ausverkauft. Das war ein sehr, sehr schöner und auch gelungener Abend für alle. Auch mit der Bewirtung im Vorfeld und dem Indoor-Weihnachtsmarkt. Und dann hatten wir noch das „Bergfest Winter“.

Da war der Aufbau relativ aufwändig und man hat die Bühne komplett gedreht, sodass man auch mal was ganz Anderes hatte.

Auch hier waren wir drei Wochen vor der Veranstaltung restlos ausverkauft. Die Leute kamen auch aus Balingen oder Mühlheim a.D. in die Alte Halle nach Spaichingen. Die Marke „Bergfest“ steht da schon ein Stück weit für sich.

Trotzdem ist es als selbstständiger Event-Manager immer ein gewisses Risiko, auch ein finanzielles Risiko. Gibt es da Versicherungen, wenn mal eine Veranstaltung nicht so läuft, wie gedacht?

Immer im Vorfeld vor Veranstaltungen macht man Verträge: Wie macht man’s, wenn es kundenseitig abgesagt wird? Wie macht man’s, wenn man als Veranstalter absagen muss? Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass es noch nicht die riesen Veranstaltungen oder die riesen Personenkapazitäten sind, als dass man da in eine riesige Bredouille kommen würde.

Beim Bergfest ist es natürlich nochmal was anderes. Da hat man immer mehrere Risiken. Aber auch da wird im Vorfeld viel vertraglich geregelt. Aber es gibt Eventualitäten, die kann man schlicht und ergreifend nicht sehen.

Für ein Open Air zum Beispiel gibt es Ausfallversicherungen, die decken das Risiko bis zu einem gewissen Grad ab, aber nur, wenn der Grund legitim ist - Beispiel: Southside 2016, wenn ein Sturm sämtliche Bühnen, Zelte und Dächer zusammenhagelt. Man versucht alles, so gut es geht, abzuwägen, das gehört zum Job dazu. Aber ein Risiko hat man natürlich immer. Und davor schläft man immer ein paar Nächte recht unruhig.

Gleiche Halle, ganz andere Atmosphäre: Auch das „Bergfest Winter“ war ein voller Erfolg. (Foto: Privat )

Wird es auch ein Bergfest Open Air 2024 geben?

Ja, am 7. September. Ich habe den letzten Booking-Vertrag unterschrieben und somit sind die Künstler jetzt alle gebucht. Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen ich noch drehen muss, damit zum einen auf der Besucherseite das Erlebnis noch besser wird und natürlich auch, damit die betroffenen Anwohner am Risiberg und diejenigen, die jetzt nicht so viel damit zu tun haben wollen, unten im Tal, besser abgeschirmt und beschützt sind.

Wir werden die Bühne anders stellen, sodass es nicht mehr so ins Tal runter schallt. Und künstlerseitig wird’s dieses Jahr so sein, dass wir nahezu nur Künstler haben, die ihre eigene Musik präsentieren, Newcomer vor allem. Wir haben jetzt also nicht die klassische Cover-Band. Dafür sind eher die anderen Veranstaltungen gedacht wie die „Hüttengaudi“.

Die Momente, in denen die Leute zusammenkommen, Spaß haben, mal aus dem Alltag ausbrechen, sind wichtiger geworden. Tim Bockmüller

Die Rockband, die wir als Headliner für das Bergfest gebucht haben, ist eine sehr große, die auch schon bei Southside gespielt hat. Aber wir haben auch wieder Lea Palilla - ganz klar: Ohne sie gibt’s kein Bergfest.

Nach der großen Corona-Pandemie - die Krankheit selbst wird uns ja erhalten bleiben - und den Lockdowns, merkt man da wieder eine Sehnsucht nach Veranstaltungen oder sind die Menschen weiter zurückhaltend?

Dieser große Boom, der da am Anfang war, dass die Leute unbedingt rauswollen, der lässt so ein bisschen nach. Aber ich glaube, wir sind da wieder auf einem Vor-Corona-Niveau. Aber was großes Thema ist, ist nicht mehr Corona oder Pandemie, sondern eher die wirtschaftliche Thematik, die gerade brennend ist durch die ganzen Krisen, hier die Wirtschaft, dort Inflation und Krieg hier und da.

Es ist einfach wahnsinnig viel, was auf die Leute einprasselt. Ich glaube, man versucht da auch ein Stück weit so einen Eskapismus zu betreiben, so einen Nachrichten-Eskapismus. Die Momente, in denen die Leute zusammenkommen, Spaß haben, mal aus dem Alltag ausbrechen, sind dadurch umso wichtiger geworden.

Und das wird’s immer geben: Die Menschen werden immer - egal, was passiert - eine gute Zeit haben und zusammenkommen wollen. Das ist in der menschlichen Natur. Und wenn man das Angebot schaffen kann, dann sollte man es auch tun.