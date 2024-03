DRK lädt zur Siebentagesreise an das Mittelmeer

Der DRK Kreisverband Tuttlingen bietet von Montag, 6. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, eine Siebentagesreise an das Mittelmeer an. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 27. März.

Am ersten Tag der Anreise mit genügend Pausen an der Strecke wird es im Hotel ein Abendessen geben. Ausgeruht für den Tag geht es am zweiten Tag los mit einem gemeinsamen Frühstück vom Buffet und der dann anschließenden Möglichkeit an der Wassergymnastik teilzunehmen. Im Anschluss geht es zu unserem Halbtagesausflug. Es geht in die Hafenstadt Koper. Anschließend einen Besuch einer Ölmühle mit Verkostung.

Am dritten Tag geht es nach dem Frühstück nach Lipica zur Besichtigung des berühmten Gestüts. Tag vier: „Heute genießen wir die Vorzüge unseres Hotels bei einem ,freien’ Tag“, heißt es in der Pressemitteilung. Am fünften Tag wird Rovinj besucht. Bei einer geführten Stadtbesichtigung lernen die Teilnehmer die Schönheiten des Fischerörtchens kennen. Nachmittags gibt es eine Fahrt ins Landesinnere bis nach Motovun, einer typischen istrischen Festungsstadt. Tag 6: Es geht zu einer Schifffahrt, der Vormittag steht zunächst zur freien Verfügung. Am Nachmittag erwartet die Teilnehmer eine Panoramaschifffahrt nach Piran. Entlang der slowenischen Küste geht es dann nach Portoroz zurück. Schon ist der siebte Tag erreicht und die Rückreise steht an.

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 27. März. Diese Reise wird von DRK-Reisebegleitungen betreut. Zu dieser Reise sind noch Plätze frei. Anmeldungen und nähere Informationen erhalten Interessierte bei David Hein unter Telefon 07424/501019 oder per Mail an: [email protected].

Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum bearbeitet.