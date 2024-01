Im Spaichinger Kaufland in der Oberen Wiese wird es Mitte des Jahres einige Veränderungen geben. Drei der Geschäfte - darunter auch der Feinkostladen - werden zum 30. Juni dort aufhören. Kaufland sei bereits in Gesprächen mit möglichen Nachmietern, so das Unternehmen.

Das Einkaufszentrum Obere Wiese bietet derzeit eine bunte Mischung von Angeboten. So sind hier neben dem großen Kaufland-Supermarkt auch ein Schuhgeschäft und ein Friseur zu finden, ein Schlüsseldienst und ein Schreibwarenladen sowie ein Feinkostladen und eine Bäckereifiliale.

Wie das volle Parkhaus am Freitagvormittag zeigt, kommt die Mischung bei den Kunden gut an.

Diese drei Läden ziehen aus

Die Bäckereifiliale im Kaufland ist allerdings schon seit rund drei Monaten geschlossen. „Wegen Personalmangels“, wie in einem Aushang zu lesen ist.

Ansonsten sind die Ladenimmobilien in der Vorkassenzone des Kaufland-Markts aber derzeit noch alle besetzt. Das wird sich jedoch zum 30. Juni dieses Jahres ändern. Sowohl der Schlüsseldienst als auch Barut Feinkost und dem Vernehmen nach der Schuhladen wollen dann ausziehen.

Geld ist nicht alles. Familie ist wichtiger. Aynur Barut

„Mein Pachtvertrag läuft zum 30. Juni aus, und ich habe mich entschieden, ihn dann nicht mehr zu verlängern“, sagt Aynur Barut, die hier seit rund drei Jahren ihren Feinkostladen betreibt. Sie sei zwar „traurig“ über diesen Schritt, hat sich aber aus persönlichen Gründen dafür entschieden.

Feinkost selbst hergestellt

Da ihr Mann berufstätig ist, betreibt sie das Geschäft allein. Auch die reichhaltige Auswahl an türkischen Vorspeisen und Feinkostleckerein stellt sie selbst her. Bis jetzt hätten ihr die Kinder sehr viel geholfen, sagt sie, aber die sind jetzt im Studium oder machen ihr Abitur.

Dennoch bedauert sie es auch, ihren Laden aufzugeben: „Der Laden läuft sehr gut und ich habe viele nette Stammkunden“, so Aynur Barut.

Auch wenn die Miete sehr hoch sei, sei ihr Verhältnis zu Kaufland gut. „Aber irgendwann muss man sagen: Es reicht. Geld ist nicht alles. Familie ist wichtiger.“

Schlüsseldienst beklagt hohe Miete

Dagegen sucht Viktor Bernhardt, Betreiber des Tip Top Schlüsseldiensts, derzeit nach einer neuen Immobilie für sein Ladengeschäft. Sein Grund für den Rückzug aus dem Standort: „Die Miete ist viel zu hoch. Ich schätze mal über den Daumen gepeilt, dass wir Untermieter die ganze Halle hier bezahlen.“

„Sie haben mir zwar angeboten, meinen Vertrag zu verlängern“, so Bernhardt gegenüber dieser Zeitung, „aber ich habe gesagt: Nein danke. Entweder die Miete geht runter oder ich gehe“. Am Ende war es dann der Schlüsseldienst, der am 30. Juni geht und nun nach einer neuen Bleibe sucht.

Postfiliale wird wohl wandern

Die Post- und DHL-Filiale, die er dort nebenbei betreibt, werde dann voraussichtlich von einem anderen Geschäft übernommen werden.

Kaufland hat auf unsere Anfrage bestätigt, dass das Unternehmen an seinem Standort in Spaichingen derzeit an einem „neuen Konzept“ für die Vorkassenzone arbeite. Kaufland wolle seinen Kunden auch weiterhin einen „attraktiven Mix an Fachgeschäften und Dienstleistungen bieten“, und führe daher Gespräche mit möglichen Nachmietern. Darüber hinaus könne man jedoch derzeit noch keine weiteren Aussagen treffen.