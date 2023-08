Spaichingen

Drehleiter der Feuerwehr bei Menschenrettung im Einsatz

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Rettungsdienst und Notarzt entschieden sich für eine schonende Rettung der Person über die Drehleiter der Feuerwehr. (Foto: Feuerwehr )

Die Feuerwehr Spaichingen hat mit ihrer Drehleiter am Montag eine Person gerettet, die sich in ihrer Wohnung in einer medizinischen Notlage befand.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 09:13 Von: sz