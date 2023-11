Dos Mundos spielen auch heuer auf dem Dreifaltigkeitsberg

Das Benefizkonzert mit Dos Mundos zugunsten der Nachsorgeklinik in Tannheim findet am Sonntag, 10.1 Dezember, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg statt. Dos Mundos bedeutet zu Deutsch „Zwei Welten“. Melanie Muñoz ist Spanierin, und Paddy Brohammer hat Wurzeln im Schwarzwald. Sie bringen humorvoll musikalische Stile und Eigenarten der Mentalitäten zusammen. Während Deutsche Weihnachten besinnlich feiern, geht es in Spanien fröhlich und laut zu. 2019 haben Dos Mundos mit ihren Töchtern eine Weihnachts-EP aufgenommen. Darauf sind fröhliche „Navideños“ (Weihnachtslieder) aus Andalusien, ein deutsches Hirtenlied und eine Eigenkomposition zu hören. Auch in diesem Jahr wird Dos Mundos von der aus Cork (Irland) stammenden Singer-Songwriterin Lynda Cullen unterstützt.