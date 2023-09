Das 75–jährige Bestehen einer Firma zu feiern und zugleich den 100. Geburtstag ihres Gründers — das dürfte wohl nicht nur für einen Politiker wie Festredner Guido Wolf MdL (CDU) ziemlich „einmalig“ sein. Jüngst konnte die Spaichinger Eugen Forschner GmbH bei ihrem Sommerfest auf dem Dreifaltigkeitsberg dieses Doppeljubiläum begehen.

FC–Bayern–Trikot für den 100–Jährigen

„Ich danke dem Herrgott, dass es dich gibt, und hoffe, dass dich der Herrgott noch lange bei uns lässt“, sagte Gert Forschner mit Tränen in den Augen seinem 100–jährigen Vater Eugen. Er schenkte ihm, dem eingefleischten FC–Bayer–Fan, ein FCB–Trikot mit der Nummer 100 und einer persönlichen Widmung von FCB–Vorstandsvorsitzenden Jan–Christian Dreesen

Pessimismus war nie Ihr Ding. Guido Wolf

Einen Riesenblumenstrauß gab es für Elisabeth Schilling, Assistentin der Geschäftsführung, die das Fest organisiert hatte, zu dem Familie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Freunde eingeladen waren. Auch Erwin Teufel, ein langjähriger Freund der Familie, ließ es sich nicht nehmen, mitzufeiern. Das perfekte Hochsommerwetter im beginnenden Herbst tat sein übriges für ein gelungenes Fest mit Rahmenprogramm und Büffet.

Der Firma den Stempel aufgedrückt

Die Festrede kam vom Landtagsabgeordneten Guido Wolf (CDU). Detailgesättigt blickte er auf die Geschichte der Firma, ihres Gründers und dessen Sohn zurück. „Pessimismus war nie Ihr Ding“, würdigte er Eugen Forschner, der mit seiner positiven Lebenseinstellung, seinem hintersinnigen Humor und seiner ganzen Persönlichkeit der von ihm gegründeten Firma den Stempel aufgedrückt habe.

Wie es sich für ein Aufsteigerunternehmen gehört, wurde es 1948 in einer „Garage“ — oder richtiger: einem Holzschuppen im heimischen Garten in Aixheim — gegründet. Damit, so Wolf, gehörte Eugen Forschner zu jener Unternehmergeneration, die das Ordnungssystem der Sozialen Marktwirtschaft mit unternehmerischem Geist gelebt und damit das deutsche „Wirtschaftswunder“ ermöglicht hat.

Sohn Gert Forschner, der 1990 in das Familienunternehmen eintrat — fünf Jahre, bevor sich Eugen Forschner daraus zurückzog –, hielt die Firma durch die Veränderung des Produktportfolios und die Internationalisierung der Produktionsstätten zukunftsfähig.

Früh auf Elektromobilität gesetzt

Während viele Autozulieferer immer noch mit der großen Transformation vom Verbrenner zur Elektromobilität zu kämpfen haben, investierte Gert Forschner schon früh erhebliche Mittel in diesen Bereich. So entwickelt und fertigt die Eugen Forschner GmbH unter anderem Verkabelungssysteme für Verbrenner– und E–Fahrzeuge, Bordnetze für die Batterieverteiler im E–Fahrzeug und sorgt zudem für die Hochvoltverkabelung in Nutzfahrzeugen.

Umlagerter „Star“ des Abends: der 100-jährige Eugen Forschner. (Foto: Frank Czilwa )

Wolf hob auch den Anteil hervor, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „lernende, sich weiterbildende Gemeinschaft“ am Forschner–Erfolg haben, ebenso wie das Vertrauen der Kunden.

Internationalisierung sichert Arbeitsplätze

Die 150 qualifizierten Arbeitsplätze in Spaichingen gäbe es heute nur, so Wolf, weil die Firma ihre Produktionsstandorte internationalisiert hat mit jetzt rund 3500 Mitarbeitern weltweit, darunter auch 500 Arbeitsplätze in der Ukraine — für die Menschen dort in Kriegszeiten „ein Zeichen der Hoffnung“.

Die ganze Lobhudelei bringt ja nichts, wenn man nichts in der Hand hat. Peter Decker

Auch politischer Kritik mochte sich der CDU–Politiker bei der Gelegenheit nicht enthalten: Dass Deutschland derzeit als „kranker Mann Europas“ gelte, liege an einem „toxischen Gemisch“ aus immer neuen Regeln, einer enormen Abgabelast, viel zu hohen Energiepreisen und einem Bildungssystem, das an der Nachfrage vorbei ausbilde.

Standortvorteil Mittelstand

Wolf forderte weniger Bürokratie und mehr Verantwortung des Einzelnen. Doch der große „Standortvorteil“ Deutschlands und der Region, so Wolf, sei der Mittelstand, der sich der drohenden (und, so Wolf, von manchen auch gewollten) „Deindustrialisierung“ Deutschlands entgegenstemme.

Pater Alfons Schmid, der als Superior der Claretiner auf dem Dreifaltigkeitsberg, in deren Festsaal gefeiert wurde, sozusagen der „Gastgeber“ war, hob hervor, dass Eugen Forschner nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein frommer Mann ist. Nach einer Devise, die er als Spruch auf einem Haus im Allgäu gelesen hatte: „dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts“, erinnerte Pater Alfons daran, dass auch der tüchtigste Unternehmer nicht alles alleine schaffen kann: „Gott hat ihnen ganz, ganz viel gegeben.“

Geschenke statt Lobhudelei

Nach all den Reden sorgte Peter Decker, der gemeinsam mit seinem Kollegen Dietmar Geiger die Geschäfte der Firma führt, dafür, dass es auch was Handfestes gab — gemäß einem Satz, den Jubilar Eugen Forschner in einem Telefongespräch mit ihm hatte fallen lassen: „Die ganze Lobhudelei bringt ja nichts, wenn man nichts in der Hand hat.“ So gab es eine Reihe symbolträchtiger Geschenke für den Jubilar.

Und für die Belegschaft gab es quasi druckfrisch die neue Hochglanz–Firmenbroschüre und eine Gedenkmünze zum in der Tat denkwürdigen Jubiläum.