Es ist einer der Aufreger der vergangenen Jahre gewesen: der geplante Angergarten hinter dem neuen Hotel das Q, das zwei historische Gebäude gerettet und in ein Schmuckstück gewandelt hat. Jetzt hat der Gemeinderat der vorgelegten Planung des Planungsbüros K3 bei sechs Gegenstimmen (FW, FDP, SPD) und der Finanzplanung zugestimmt. Und: Die Idee eines Biergartens ist noch nicht begraben.

Architektin Alice Haller von der Stadt Spaichingen stellte den Räten die vorgelegte Planung vor, denn das Büro entwickelt ihre Ideen für den Garten weiter.

Ein lauschiges Plätzchen für alle Generationen

Der Garten zwischen den Gebäuden Angerstraße und Hotel sei eine der wenigen Grünflächen in der Stadt. Die meisten lägen eher an den Rändern. Der Angergarten aber mittendrin. Er verbinde, so wie er jetzt geplant sei, die Bedürfnisse aller Generationen und der Natur. Entlang des Parkplatzes, der niedriger liegt, werde eine Hainbuche gepflanzt, sodass der Parkplatz vom Garten aus nicht zu sehen sei.

Es sind Bereiche geplant für Kleinkinder - und die zugehörigen Sitzplätze für Erwachsene - ein Abenteuer-Spielbereich für Kinder und auch Bereiche zum „Chillen“ für Jugendliche und Erwachsene sowie Plätze für Vesper und Kindergeburtstag.

Begegnungsmöglichkeiten, Natur, Abenteuer, Findlinge, heimische Pflanzen und Bäume - all das umfasst diese Planung. Die Gartenfreunde hatten sich interessiert gezeigt, einen Teil etwa mit einem Hochbeet oder für Bepflanzungen mit Schulen zu bepflanzen.

Auch gut fürs Stadtklima

Die Art der Gestaltung solle so sein, dass sie sowohl das Klima in der Stadt verbessere als auch Insekten, Vögeln und anderen Lebewesen Heimat bieten könnten.

Eine Pergola und eine Boulderwand für insgesamt rund 50.000 Euro sollen erst einmal geschoben werden. Die Kostenberechnung zeigt: 472.392 Euro. Wenn die Maßnahme, die im Sanierungsgebiet liegt, als Erschließung gewertet wird, kann mit 238.000 Euro Zuschuss gerechnet werden. Wenn nicht bis zu 214.000 Euro.

Magische Anziehungskraft

Erstmal müssen 300.000 Euro überplanmäßig finanziert werden. Ein Punkt, der bei mehreren Räten für Kritik gesorgt hat. Dass diese Summe nicht im frisch verabschiedeten Haushalt drin ist. Das habe an einem Missverständnis gelegen. Er habe die Nettosumme angesetzt. „Die niedrigere Zahl hat für mich als Kämmerer eine magische Anziehungskraft“, sagte Kämmerer Christian Leute trocken und erntete Heiterkeit.

Eigentlich war der Garten als Biergarten gestartet - in Verbindung mit dem Hotel. Allerdings stellte sich heraus, das ein Restaurantbetrieb von dort, wie sich manche erhofft hatten, nicht realistisch ist. Also gar kein Biergarten unter lauschigen Bäumen mit idyllischem Blick auf den Stadtpfarrkirchenturm und geschützt mitten in der Stadt?

Biergartengastronomie im Werkstattgebäude?

Vielleicht doch. Denn die Stadt kaufte inzwischen ein Werkstattgebäude von einem angrenzenden Grundstücksbesitzer. Der Bereich vor und neben diesem wird jetzt gleich mitgeplant und irgendwann könnten in dem Gebäude tatsächlich Biergartengastronimie samt Toiletten einziehen.

Die Stellungnahmen waren sehr unterschiedlich. Heinrich Staudenmayer (FW) sagte, ihm fehle jedes Verständnis für das Projekt, wo es heiße, man müsse sparen und Folgekosten berechnen. Auch habe er Befürchtungen, es gebe Vandalismus. Er meine: „Lasst es verwildern“, dann sei auch was für die Natur getan.

Lasst es verwildern - Wir freuen uns drauf

Negativ zeigte sich auch Leo Grimm (FDP). Man solle statt des Angergartens lieber die bestehenden Spielplätze attraktiver machen. Etwa den nicht weit entfernten im Stadtgarten. Neben finanziellen Bedenken gebe es einen weiteren Punkt. „Hier sind wir am Ziel vorbeigeschossen und wir nehmen dem Hotel die Möglichkeit, einmal zu erweitern.“

Zdenko Merkt (Grün, fraktionslos), sagte, die hinzugewonnene Fläche würde wieder ausgleichen, dass der Parkplatz so groß geworden sei. Er freue sich über das Projekt. Isabella Kustermann (ebenfalls Freie Wähler) sagte, sie halte das Projekt für „einen Luxus im höchsten Grad“. Stephan Stitzenberger (CDU) widersprach dem. Der Garten sei kein Luxus, sondern führe Generationen und auch das Ehrenamt zusammen. Die CDU stimme der Planung zu. „Wir freuen uns drauf.“

Holzbänkle müssen sein

Auch Pro Spaichingens Markus Wissmann sagte, dass in der Stadt selbst Erholungsflächen fehlten, lediglich die Finanzierung bereite noch Bauchschmerzen. Man solle prüfen, ob Details vielleicht verändert und zurück gestellt werden könnten. Und: Für Gemütlichkeit sollten Holzbänkle sorgen, die unbedingt in den Garten gehörten.