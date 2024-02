In einem Krieg wird schnell alles schwarz oder weiß, je nach Standpunkt das eine oder das andere. Es gibt aber immer noch, und jetzt vielleicht noch entschlossener, die Stimmen, die nicht ablassen von ihrem Glauben an Frieden und Nächstenliebe und Solidarität. Eine Woche vor dem Weltfrauentag findet am 1. März der Weltgebetstag der Frauen statt. Das ist die größte und älteste ökumenische Frauenbewegung weltweit. Jedes Jahr ist einem anderen Land gewidmet. Dieses Jahr: Palästina.

In Spaichingen findet der Gottesdienst um 19 Uhr im Edith-Stein-Haus statt. Etwa zehn evangelische und katholische Frauen um Irene Kaiser und Elli Stirner haben den Weltgebetstag in Spaichingen vorbereitet. Die Vorlagen und Gebete, also die Liturgie, wird immer von Frauen aus dem jeweiligen Land vorbereitet.

Die Aktualität ist Zufall. Die Vorbereitungen der palästinensischen Christinnen reiche Jahre zurück. Lange vor dem pogromartigen, mörderischen Überfall von Hamas-Terroristen auf jüdisch-israelische Zivilisten am 7. Oktober 2023. Und damit auch lange vor dem dadurch ausgelösten Krieg Israels gegen den Gazastreifen mit tausenden zivilen Opfern und 1,2 Millionen Vertriebenen. Gerade in Deutschland ist die Grenzziehung zu Positionen aus Palästina einerseits und Solidarisierung mit Palästinensern andererseits wegen der deutschen Verbrechen an Juden besonders schwierig. Das ist der hastig überarbeiteten Liturgie anzumerken. Zum einen fehlt das Bild der deutsch-palästinensischen Künstlerin Halima Aziz, die zeitweilig im Gazastreifen gelebt hat und der vorgeworfen wird, in posts nach dem 7. Oktober mit der Hamas zu sympathisieren. Jetzt bleibt das Cover statt farbenfroh eben grau.

Zum anderen ist das, was im Herzen von Palästinenserinnen und ihren Müttern, Großmüttern und Urgroßmüttern „Palästina“ in den Grenzen des Mandatsgebiets vor der israelischen Staatsgründung ist, heute zu weiten Teilen der Staat Israel, dessen Existenzrecht nicht angetastet werden darf. Was radikale Palästinenser aber tun.

Das, was bei der palästinensischen Unabhängigkeitserklärung der PLO 1988 als „Palästina“ bezeichnet wurde, bezieht sich aber auf die Grenzen des UN-Teilungsplans und aller folgenden Resolutionen. Das sind die nach den Angriffen Ägyptens und Syriens auf Israel im Sechstagekrieg 1967 von Israel eroberten und besetzten Gebiete, also Ostjerusalem, Westbank und Gaza. Der Sinai ist ja bereits an Ägypten zurück gegeben, den Golan hat Israel annektiert.

Die Sehnsucht nach der früheren Heimat - die Nachkommen deutscher Heimatvertriebener können das sicher nachempfinden - ist nicht identisch mit Gebietsansprüchen. Und so ist das Mitfühlen mit Palästinenserinnen und Palästinensern auch für Deutsche vereinbar mit dem eisernen Bekenntnis zur Existenz Israels.

Die Stimmen der Palästinenserinnen zu hören, solidarisch zu sein, ihr Ringen um eine innere Haltung zum Staat Israel, eine Haltung gemäß der Psalmen und christlichen Schriften der Nächstenliebe, mit und für sie beten und um Frieden ist Teil der Liturgie.

Es wird viele Lieder geben, Gebete, Zeugnisse von Frauen aus Palästina und - das hat das Spaichinger Komitee hinzugefügt - einen Abriss über die Historie dieses komplizierten und im Bezug auf eine innere Haltung für alle Seiten so schwierigen Konflikts, der seine Wurzel auch in der europäischen Kolonialgeschichte hat.

Was in den Meldungen über Massaker, Terroraktionen und Krieg bei uns und auch in Israel unter der in Teilen rechtsradikalen Regierung oft untergeht: Es gibt Zusammenarbeit im Frieden zwischen jüdischen Israelis, arabischen Israelis und Palästinensern, die keinen Unterschied machen zwischen der Herkunft. Es gibt jüdisch-israelische Menschen als Schutzschilde in den besetzten Gebieten, um Beduinen und andere Araber und Palästinenser vor Übergriffen von jüdischen Siedlern zu schützen. Eine andere Gruppe - eine Gruppe von Frauen, Machson Watch - stellt sich seit 2001 regelmäßig an die Checkpoints zu den besetzten Gebieten als Zeugen und Schutz vor Willkür. Dieser Gruppe sollen die Spenden der deutschen Weltgebetstags-Frauen zukommen.