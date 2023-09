„Another Love“ — dieses Lied läuft im Tattoo–Studio Moa in Unterbaldingen, als das Spaichinger Fahrzeug eintrifft. „I wanna take you somewhere, so you know I care“. „Ich möchte dich wohin bringen, damit du weißt, dass du mir etwas bedeutest.“ Patrick Jamnikar schiebt sanft und vorsichtig das Kissen unter dem linken Arm seiner Mutter Sina Marr zurecht.

Der Arm, den sie nicht mehr bewegen kann seit einer der OPs. Und der jetzt doch einen luftig leichten, fröhlichen Schmuck bekommen soll. Sina Marr liegt auf einer Trage. Den Kopf auf der rechten Seite Richtung Brust gezogen, weil es ihr Körper nicht mehr anders erlaubt. Genauer: der Krebs, der vor fünf Jahren in der Lunge begann und sich nach vielen Aufs und Abs und Therapien jetzt doch im Gehirn unaufhaltsam gefräßig ausbreitet.

Der vielleicht letzte Ausflug

Ein Tattoo mit zwei wie in der Luft stehenden, federleichten Kolibris an wunderschönen Orchideenblüten. Das hatte die 52–Jährige Immendingerin sich gewünscht für ihren vielleicht letzten Ausflug im Leben. Und an den Bodensee.

Ohne Maximilian Kaiser und den DRK–Glücksbringer wäre das nicht gegangen.

Man hat nur eine Mama. Patrick Jamnikar

Dass Patrick Jamnikar, ihr Sohn, aus Nordhessen zurück gezogen ist in den Landkreis Tuttlingen, dass er seit zwölf Jahren im Rettungsdienst arbeitet und wie Kaiser als Rettungssanitäter weiß, wie mit kranken und verletzten Menschen umzugehen ist; dass er die ganzen Verwerfungen der Kindheit und Jugend beiseite geschoben hat und sich mit einer anrührenden Umsicht und Liebe um seine Mutter kümmert — all das stellt dem kalten, gnadenlos zerstörenden Krebs fast etwas Heilsames gegenüber.

Ein Bild, das sich für immer einprägt: am Bodensee auf der Fähre. (Foto: Regina Braungart )

„Man hat nur eine Mama“, sagt der Sohn einfach und zieht die von ihm geschenkte Decke, die eine Umarmung sein soll, über ihren Beinen zurecht.

Es geht morgens los. Maximilian Kaiser fährt mit dem Glücksmobil, einem durch viele Spenden und unentgeltliche Arbeiten auf Vordermann gebrachten und neu lackierten ehemaligen Krankentransportwagen, zum Hospiz. Dort warten schon die Mitarbeiterinnen.

Noch ein Spritzer Parfum

Die Medikamente sind in der kleinen Box bereitgestellt, das Handy, das den Blutzuckerspiegel misst, auch. Eine Flasche Apfelschorle steht bereit, die weißen Turnschuhe strahlen — und kurz bevor die Trage Richtung Wagen rollt, fällt einer Mitarbeiterin noch ein: Natürlich! Alien, das Parfum! Schnell ein Spritzer auf den Hals!

Mit diesem Wagen geht es ganz leicht, Sina Marr ins Fahrzeug zu schieben. Auf dem Sitz daneben nimmt der Sohn Platz und hat die Mutter im Auge. In Unterbaldingen wartet Finni Reiner.

Das Tattoo ist sehr gelungen, finden Maximilian Kaiser, Sina Marr, Patrick Jamnikar und die Künstlerin Finni Reiner (v.l.) freut sich. (Foto: Regina Braungart )

Die kleingewachsene, aber energetische Frau mit den grünen Haaren und den vielen Tattoos bereitet mit wenigen schnellen Handgriffen das Studio vor, damit die Trage hereingeschoben werden kann. Tauscht freundliche Sätze aus, schiebt das Tattoo–Gerät in eine Plastikhülle, stellt die Einmalhandschuhe und die Tinte bereit und appliziert die Vorlage wie ein Abziehbildchen auf den Oberarm von Sina Marr.

Ganz normal — nur anders

Dann macht sie sich an die Arbeit, ruhig, konzentriert. „Ist die Musik ok?“ Ja, das ist sie. Es ist ganz normal alles. Nur dass die Liege eben orange ist und ein einklappbares Gestell hat.

Zwei Stunden arbeitet Finni Reiner an den Kolibris. Zweimal gibt es eine Rauchpause. Sina Marr hat ihre Lieblingsmarke nicht dabei.

Ihr Sohn spurtet ein paar hundert Meter zum Bäcker, um sie zu kaufen. Alles so, wie es die Hauptperson auf diesem letzten großen Ausflug möchte. Das Reden fällt ihr schwer, sie kann keine langen Sätze sagen und auch nicht mit lauter Stimme.

Aber ihr Sohn versteht sie. Und sie bleibt geduldig, wenn man zwei– oder dreimal raten muss, bis man weiß, was sie gesagt hatte.

Der Frosch und die Kolibris

Der Frosch, den Sina Marr auf dem anderen Oberarm hat, bekommt eine neue Umrandung, solange die grellpinke Betäubungssalbe einwirkt, und sieht jetzt wieder frech und frisch aus. Und schließlich sind sie fertig, die Kolibris.

So sieht das Tattoo aus, als es fertig ist. (Foto: Regina Braungart )

Es war anstrengend, das merkt man Sina Marr an. Aber sie freut sich. Patrick zeigt ihr das Ergebnis auf dem Handy, denn sie kann den Kopf nicht so weit rüber beugen, um es selbst zu sehen.

Ein Frosch, die Kolibris — Tiere haben im Leben der 53–Jährigen immer eine große Rolle gespielt. Sie vermisst ihre beiden Hunde.

Möpse kommen zu Besuch

Die Möpse musste sie Ende des Jahres abgeben, es ging einfach nicht mehr. Aber einmal besuchte sie der nette Herr, der sich jetzt um die Hunde sorgt, mit den beiden.

Abschied nehmen. Es ist schwer. Und einfach noch einmal das tun was man will, wissend, dass es wohl das letzte Mal sein wird. Und trotzdem.

Die Fahrt weiter über die Autobahn bei diesem so schönen, sonnig–warmen Spätsommertag an den Hegaugipfeln vorbei ist zuweilen wie ein fröhlich–leichter Familienausflug, bei dem man den Leidensweg fast vergisst.

Noch einmal zum McDonald’s

Eine Essenspause muss sein. Was möchte Sina Narr? Natürlich! Zum Mac Donald’s — völlig egal doch, ob das gesund oder ungesund ist. Cola und Chicken Nuggets und Pommes möchte sie.

Und so mampft die Runde im Glücksmobil Burger und Pommes und Chicken Nuggets. Mit unendlicher Zartheit wischt der Sohn der kranken Mutter den Mund ab, zieht vorsichtig die schöne kräftig rothaarige Perücke zurecht.

Ungesund? Völlig egal. Die Chicken Nuggets, die Patrick Jamnikar seiner Mutter Sina Marr gibt, schmecken. (Foto: Regina Braungart )

Auf keinen Fall will Sina Marr heute mit den von Chemo ausgedünnten Haaren unterwegs sein. Sie ist noch immer eine sehr schöne Frau, trotz allem. Noch einmal zum Hunkemöller — einem Wäschegeschäft — geht das vielleicht auch? Im Pfahlbaumuseum wird die Gruppe um 15 Uhr erwartet, aber anschließend vielleicht?

Maximilian Kaiser und Patrick Jamnikar brüten über den Handys. Ja, in Konstanz ist das Geschäft bis 19 Uhr offen. Und auch ebenerdig zugänglich. Mal sehen, ob es klappt.

Ausflug ins Museum

In Unteruhldingen fährt das Glücksmobil bis an den Eingang vor. Alle Menschen machen dem DRK–Fahrzeug bereitwillig Platz. Überhaupt ist eine große Sympathie spürbar den Leuten gegenüber, von denen die Passanten vermuten, dass sie nur da sind, um anderen zu helfen.

Obwohl sie nicht wissen, was für eine ganz besondere Fahrt das hier ist. Der Archäologe der Weltkulturerbe–Stätte Pfahlbauten, Matthias Baumhauer, erwartet die Gruppe.

Auf dem Weg ins Museum: Sina Marr und die Glücksbringer. (Foto: Regina Braungart )

Jetzt sitzt Sina Marr im Rollstuhl. Das ist anstrengend, jeden Hubbel der Holzplanken auf den Stegen spürt sie wie einen Stoß auf den gemarterten Körper. Unsere Vorfahren vor 3000 bis 5000 Jahren sind mit Einbaum–Booten zwischen den Pfahlhäusern herumgefahren.

Im Museum zeigt der Archäologe tausende Jahre alte Äpfel — Wintervorräte aus der Bronzezeit. Er erzählt von schmerzstillenden Birkensaft–Kaugummis, die samt Zahnabdrücken gefunden wurden. „Cool“, findet Sina Marr.

Dass britisches Zinn für die Bronze–Waffen reicher Leute am See gebracht wurde und womit sich die Damen vor Tausenden von Jahren geschmückt haben, dass Steinzeitmenschen im Schnitt 35 Jahre alt wurden und Schmuck und Waffen in die Gräber bekamen für die andere Welt, all das erzählt der Archäologe.

Am Ende ist es zu viel des Guten

Doch es wird jetzt zu anstrengend. Sich konzentrieren, im Rollstuhl sitzen. Dass der nette und bemühte Archäologe der jetzt ein bisschen zusammengesunkenen Frau ungefragt gegenüber direkt den Tod anspricht, um ihr Mut zu machen, ist gut gemeint — aber doch ein bisschen zu viel des Guten.

Bei diesem Ausflug erlebt Sina Marr einiges, was auf ihrer Wunschliste gestanden hat. (Foto: Regina Braungart )

Langsam gehen die Kräfte für diesen großen Ausflug mit den vielen Erlebnissen und Eindrücken zu Ende. Nein, den Hunkenmüller müssen wir verschieben auf eine Onlinebestellung, Sina Marr ist zu erschöpft.

Die vielleicht berührendste Szene

Aber eines möchten die beiden Glücksbringer doch noch ermöglichen. Es ist die vielleicht berührendste Szene des ganzen Tags: Mit der Fähre über den Bodensee von Meersburg nach Konstanz. Dank der freundlichen und ohne große Worte zu verlieren, hilfreichen Einweiser an der Fähre steht das Mobil ganz hinten.

Unvergessliche Bilder

Maximilian Kaiser macht die Rückklappe auf. Sina Marr sieht die wunderbare Szenerie dieser unvergesslichen Landschaft. Es ist eines der Postkartenbilder, die die Erinnerung von Menschen so reich macht. Sie nimmt dieses Bild mit nach Hause.

Nach einer Rauchpause an einem Autobahnparkplatz geht es zurück ins Hospiz, wo sie wie von der Familie erwartet wird. Nein, geschlafen habe sie trotz der Erschöpfung auf der Rückfahrt nicht. „Ich war zu aufgewühlt.“

Das Glücksbringer-Mobil

Es ist Maximilian Kaisers Engagement zu verdanken, dass der Kreis Tuttlingen ein Glücksbringer-Mobil hat.

Mit diesem ermöglichen Fachleute des DRK, je nach Schwere der Krankheit, Rettungskräfte oder auch Ärzte, dass schwerkranke Menschen noch einmal etwas erleben können, was ihnen wichtig ist. Einen Ausflug an einen wichtigen Platz zum Beispiel, oder zu einem wichtigen Menschen, der selbst nicht mehr mobil ist.

Einmal wollte eine Frau einfach noch einmal in ihren Garten, erzählt Maximilian Kaiser, der die Bereitschaft Hausen leitet. Das war ohne medizinisch ausgebildete Helfer nicht möglich, mit den Glücksbringern aber doch. Diese, alle aus dem DRK des Kreises, organisieren und führen das ehrenamtlich durch. Wer Interesse hat, kann sich einfach melden unter 0151/25711547. Infos und die Spendennummer sind zu finden unter der Homepage des DRK Hausen: www.drk-hausenobverena.de

Der Wagen wird, nach großzügigen Spenden zu Beginn, wie andere Notwendigkeiten der Fahrten auch durch Spenden erhalten. Zum Beispiel, wenn eine Reparatur ansteht – wie vielleicht demnächst die schwächelnde Klimaanlage.

Beim Blaulichttag in Hausen am Samstag wird das Projekt vorgestellt und auch ganz viele andere Aktivitäten rund um den Rettungsdienst. Los geht es um 11 Uhr in der Silcherstraße und dauert bis 15 Uhr.