Der Musikgeschmack junger Spaichinger ist diverser, als man vielleicht denken mag. Das zeigt jedenfalls unsere kleine Umfrage auf Spaichingens Straßen über die Lieblingsmusik im zu Ende gehenden Jahr 2023.

Musikalische Jahresrückblicke in den sozialen Netzwerken

Haben Sie sich über quietschbunte Kacheln auf den Social-Media-Accounts ihrer Freunde, Kollegen, Kinder und Enkel gewundert? Dahinter steckt die beliebte Musik-Streaming-Plattform Spotify.

Seit einigen Jahren bietet der schwedische Streaming-Anbieter seinen Nutzern die Möglichkeit, sich einen ganz persönlichen musikalischen Jahresrückblick mit interessanten Statistiken ausspucken zu lassen.

Neue Statistik bei Rückblick dabei

Neben den üblichen Informationen - die fünf meistgehörten Songs, welche Interpreten rauf und runter liefen, wie viele Minuten Musik insgesamt abgespielt wurden - gab es dieses Jahr eine neue Statistik:

Welche Region stimmte 2023 am meisten mit dem eigenen Musikgeschmack überein? Für den Autor dieses Texts beispielsweise spuckte die Spotify-App die Stadt Münster aus.

Rock beliebt bei Bürgern und Bürgermeistern

Wie aber sähe das Musik-Profil der Region Spaichingen aus? Eines wird klar, wenn man Menschen in der Nähe des Spaichinger Marktplatzes fragt: Rockmusik wird niemals sterben! Über verschiedene Altersgruppen hinweg wurden Gitarrenriffs durch die Lautsprecher oder Kopfhörer gejagt.

Am liebsten höre ich Blasmusik. Volksmusik. Der 16-jährige Dennis

Sämtliche Bürgermeister, die auf unsere Anfrage antworteten, gaben an, die Hits aus den 80ern zu hören. Benedikt Buggle beispielsweise zählt die Klassiker „Bohemian Rapsody“ von Queen, „Rosanna“ von Toto und „Nothing Else Matters“ von Metallica zu seinen meistgehörten Liedern.

Zurück in der Innenstadt sagt dagegen Alina Reisweg, 16 Jahre alt, dass sie dieses Jahr am liebsten „Change“ von den Deftones gehört hat.

Jugendliche hören divers

Nur ein paar Meter weiter gibt der ebenfalls 16-jährige Dennis, der lieber kein Bild von sich in der Zeitung haben wollte, eine Antwort, die überrascht: „Am liebsten höre ich Blasmusik. Volksmusik.“ Wenn er schätzen müsste, was da sein meistgehörtes Lied dieses Jahr war: „Gunningen, du bist so schön“ von Gunnivox.

Eine Schülergruppe am Busbahnhof war besonders gesprächig. Sie haben selbst den Spotify-Jahresrückblick gemacht und konnten deswegen genau Auskunft geben. Allerdings muss der sich eigentlich noch für relativ jung haltende Autor feststellen, dass er vielleicht doch nicht mehr so jung ist.

Immerhin: Drake, der meistgehörte Künstler der 17-jährigen Annika, ist noch bekannt. Beim deutschen Rapper Reezy, den Elias und Liwes, 16 und 17 Jahre alt, gleichermaßen nennen, hört es dann auch schon auf.

Noch nieschiger wird es bei den 16-Jährigen Luca Straub und Elias Gauß. Sie erzählen von ihren Lieblingskünstlern Techschuster und Hallmore, und dem Autor schwirrt der Kopf.

Auch Radio-Hits dabei

Bei Nico Scheller gibt es dafür einen regelrechten Genre-Mix. Von den ganz großen Popstars - allen voran die sämtliche Rekorde brechende Taylor Swift - bis zum türkischen Künstler Kenan Dogulu höre er eigentlich alles.

Deutschsprachig wird es bei Jasmin Lehmann, die gerade auf ihre Kinder wartet und deswegen Zeit zum plaudern hat. Sie höre viel Radio und dann besonders gerne deutschsprachigen Pop und Rock. „Mit den Namen der Bands bin ich aber ganz schlecht“, sagt sie lachend, bevor ihr dann doch noch einer einfällt: „Die Toten Hosen hör ich gerne, aber eher die neueren Lieder.“

Rekordbrecher Apache

Davide Gravili hat es in diesem Jahr vor allem der Rapper Apache angetan. Einigen dürfte er vielleicht bekannt sein. Er landete dieses Jahr einen Hit, zusammen mit einem der älteren Garde.

Zusammen mit Udo Lindenberg brachte er den Song „Komet“ raus. 18 Wochen am Stück stand der an der Spitze der deutschen Charts und stellte damit einen neuen Rekord auf. Der bisherige Rekordhalter „Last Christmas“ von Wham stürmt dafür alle Jahre wieder die Charts.

Das wenig überraschende Fazit: Die Spaichinger hören Musik über aller Genres hinweg. Wessen Spotify-Jahresrückblick dennoch Spaichingen als ähnlichste Region ausspuckt, der darf sich gerne mit Screenshot beim Autor melden.