„Die Zeit war reif für Jesus“ - Geistliche erinnern an Bedeutung von Weihnachten

In einer Zeit der Unsicherheit und der Kriege in der Welt haben Pfarrer Sebastian Tanneberger in der katholischen Stadtpfarrkirche und Pfarrer Johannes Thiemann in der evangelischen Kirche in ihren Predigten in der Christmette und an Heiligabend vor allem die theologischen Hoffnungskern von Weihnachten thematisiert.

In der katholischen Christmette bestimmte die Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja die Predigt: „Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.“

Besinnlich oder Kitsch?

Während die einen bei Weihnachten an Besinnlichkeit, Lebkuchen, Geschenke, Glühwein, Familie, bestimmte Lieder denken, sei es für die anderen eine Zeit mit viel Kitsch - nervig, anstrengend und gefühlsmäßig eher eine Flucht aus der Wirklichkeit.

Auch die Christmette wärme so manches Herz und so manche Seele, überliefern dabei aber „Inhalte, die uns unmittelbar mit einer ganz anderen Realität menschlichen Lebens verbinden“.

Die Hoffnungen, die Jesaja mit dem Friedensfürst verbindet - mit einem Kind - mussten den Menschen eigentlich schon damals „genauso unwahrscheinlich vorkommen wie uns, die wir uns allmählich an Bilder des Grauens aus dieser Welt gewöhnt haben.

Kinder, nicht Kaiser

Wenn bei Jesaja und im Lukasevangelium ein kleines Kind zum Friedensfürsten erklärt wird und nicht der Kaiser, „dann ist klar, dass der Friede, der im Evangelium verkündet wird, eine ganz andere Qualität haben muss als der, den ein Kaiser wie Augustus schafft“.

Es geht um die Sehnsucht nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach einem Leben in Würde. Dies müsse bei all den Kriegen und Zerstörungen zunächst unrealistisch wirkten: „Und doch ist die Herrschaft Gottes eine Wirklichkeit. Sie wird wirklich, wo Menschen mitten im Falschen das Richtige tun. Wo helfende Hände nicht Feinde bekämpfen, sondern den Hunger. Wo Kranke und Verwundete gepflegt werden. Wo Fremde aufgenommen werden. Wo gebrochene Herzen geheilt werden. Überall dort, wo das geschieht, ob im Großen oder Kleinen - überall dort wird Gottes Friede zur Wirklichkeit.“

Genug mit Zukunftsangst

„Die Zeit war reif für Jesus.“ So interpretierte der evangelische Pfarrer Johannes Thiemann in seiner Predigt zu Heiligabend die Worte „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn“ aus der Schriftlesung des Tages, aus dem Galater-Brief des Paulus (Gal 4,4-7).

Am Ende eines Krisenjahrs mit einer „ diffus beklemmende Zukunftsangst bei den meisten Menschen“ setzte Thiemann das Versprechen der Weihnacht: „Als die Zeit erfüllt war, schickte Gott seinen Sohn auf die Erde. Als die Zeit erfüllt war, kann bedeuten: Es reicht, es ist genug. Das Maß ist voll. Die Zeit ist reif. Für etwas anderes. (...) Es ist genug. Genug mit Stress und Traurigkeit. Genug mit Zukunftsangst und Leid der Welt. Die Zeit ist reif, sie ist erfüllt. Gott ist da. Es geht aufwärts. Es wird heller.“

Es geht um Weitergabe

Der Auftrag, mit dem Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hatte, bezog Thiemann dann auch direkt auf seine Zuhörer: „Was ist mir meinem Leben wichtig? Welches Talent habe ich, womit ich die Menschen um mich herum, beschenken kann, damit es nicht noch kälter wird um uns herum?

Als Kinder Gottes sind wir auch Erben. Und was wir von ihm erben ist seine Liebe. Nicht Geld. Wir sind Erben Gottes, damit wir sein Erbe nicht für uns behalten, sondern weitergeben.“ „Es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche“, zitierte Thiemann den Theologen Dietrich Bonhoeffer.

„An Weihnachten geht es um die Weitergabe. Gott gibt sich an uns weiter, in diesem Kind und wir werden dadurch Kinder Gottes. Den Segen, den er seinem Volk Israel zugesprochen hat, erhalten auch wir zugesprochen, als seine Kinder. Das „Fürchtet euch nicht“ gilt nicht nur den Hirten, sondern auch uns.“