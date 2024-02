Also „der Herr Duden“ und Dirk Sprich werden keine Freunde mehr. Da schreibt der doch es ist „der“ Weizen und „das“ Korn und kaum ist man im Bierzwickl ist es „das“ Weizen und „der“ Korn. Dies und noch viele weitere menschliche Wirrungen und Rätsel kamen im Lauf des Samstagabends zur Sprache. Die Spaichinger Redoute 2023 war mitreißend, lustig, ideenreich und farbenfroh.

Der Festsaal der Stadthalle war vollbesetzt, zuvor gab es eine lange Schlange an der Fotobox. Herausstechend in Punkto Verkleidungen: die Tische der Alträte. Ein Teil zeigte ein Potpourri der vergangenen Kostüme. Allein die beleuchteten Bollenhüte wären angesichts des Booms der Sparte ein Verkaufsrenner.

Das überaus wandelbare Moderatoren-Duo Dirk Sprich/Reinhold Knebel machte jeden Übergang - wie all die Jahre zuvor Markus Zimmerer - zu einem extra Programmpunkt. „Zimmi“ saß unten im Saal, erstmals seit vielen Jahren als Zuschauer.

Irgendwie doch ein bisschen mit dabei

Und doch, wer seine Art zu denken und zu reimen kenne und schätzen gelernt hat - der bemerkte an der einen oder anderen Stelle seine Handschrift auch in diesem wieder allein aus Bordmitteln der Zunft präsentierte Programm.

Im Zentrum standen natürlich die Tänze, Sketche und Büttenreden. Fast nicht möglich, aber man hatte fast den Eindruck, dass die Gardegruppen - die auch dieses Jahr wieder siegesverwöhnte Prinzengarde vorweg - noch einmal ein Leistungsquäntchen draufgesetzt haben für diese Kampagne, auch die Jüngsten der Jung- und Juniorengarde. Und noch etwas: Wie viel Spaß es den Tänzerinnen und Tänzern machte - der Hästräger, der Zunftratsfrauen, der Showgarde - war bis weit in den Saal zu spüren.

Gehör verschafft mit drei Raketen

Leider war der bei den Büttenreden - Lukas Hagen philosophierte über Vor- und Nachteile des Singlelebens unter 30 und der Prinz legte souverän sein Regierungsprogramm dar - wieder zu unruhig.

Nur Einer, der es gewohnt ist, sich das Gehör einer großen Mannschaft zu verschaffen - Ex-Kommandant Günter Schmid - drang stimmgewaltig bis nach hinten durch. Gut, er nahm auch dreimal die Hilfe einer Rakete in Anspruch. Die der Saal lautstark starten ließ.

Überhaupt gab es viel Jubel für seine erste Büttenrede nach 18 Jahren. Auch damals war ein Feuerwehrler - Stefan Keck - Prinz gewesen, so wie jetzt Prinz Marc I von der brennenden Bütt. Seine Prinzessin Maike I vom feurigen Karpfen sah neben ihm übrigens ebenso wunderbar aus wie er mit ihrem edlen roten Prinzessinnenkleid.

Den Prinz, das erfuhren die Gäste schließlich auch, hatte der Jugendausschuss beim Casting gefunden. Nur er erfüllt alle die hochgesteckten Anforderungen. Die Hästrägervertrauensleute verabschiedeten ihn aus ihren Reihen - was dem Prinzen und ihnen sichtlich und in Echt schwerfiel.

Rentner-Rap mit Speisekarten

Vielleicht hat Büttenredner Schmid dabei eine ganz neue musikalische Kategorie erfunden: den Senioren-Rap, rhythmisch gesprochen und gereimt die Speisekarten der Pizzerien, und Kebabläden aufgezählt und - natürlich die der Gaststätten am Ziel aller Träume mit Blutwurst, Braten und Knödel.

Auch die restliche „Deichelwehr“ bot einiges fürs Auge, angefangen von den Blaulichtern samt Martinshorn auf der Bühne über die Darbietung der feuerwehrlichen Schlagkraft samt Musik ( „You can leave your hat on“ beim eher chaotischen Umziehen in die Einsatzkleidung) bis hin zu ihren manigfaltigen Aufgaben - die ihnen als Spaichinger Problemlöser in allen Lebenslagen von ihrem Altkommandanten zugeschustert wurden.

Das Programm im Programm

Und dann gab es das Programm im Programm. Die Besucher wussten gar nicht, welches Glück sie hatten, dass es überhaupt eine solche Redoute gegeben hat. Fast wäre die Suche noch eine Stunde vor Beginn schlief gelaufen: Der Zimmi als Organisator und Moderator des Programms hatte ja aufgehört. Der Präsi Steffen May machte sich - das Video bewies es - auf die Suche.

Ausgerechnet in „Gina“, der Spaichinger Straßenhure, die standesgemäß Netzstrümpfe und verboten hohe Schuhe sowie ein das Bäuchlein nicht ganz verdeckendes Oberteil zum Leder-Minirock trug, fanden sie die Rettung. Naturgemäß fielen dann die Gags ein wenig zotiger aus - der Saal hatte seinen Spaß daran.

Ob als Bauern, flötespielende Feuerwehrmänner oder auch nur im Schlamper-Jogging-Outfit witzelten, sangen, musizierten, spielten, sinnierten die beiden Moderatoren ohne Punkt und Komma durchs Programm, dass es eine Freude war.

Lehrreich war es auch

Und lehrreich. Wer hätte gedacht, das kurze Namen wie „May“, „Sprich“, „Schmid“ in der Geschichte der Menschheit ein Selektionsvorteil gewesen sein muss. Logisch eigentlich. Bis man „Leutheuser-Schnarrenberger“ überhaupt erst ausgesprochen hat, haben einem die anderen schon alles weggefuttert und man ist verhungert.

Kurz, die Ägide der Sache ist bei Dirk Sprich mit Co-Moderator Reinhold Knebel bestens aufgehoben. Unverzichtbar aber auch Lukas Hagen, nicht nur als Büttenredner. Auf seine unauffällige Weise zog er den halben Wagen - in X Verkleidungen, singend, Sketche spielend, unterstützend. Den Mann muss man sich merken.

„Roman“ (Hermle) hatte die Trumpfkarte, durfte er doch die Blumen an die Tanzmeisterinnen, Ehrengäste und andere überreichen und diesen jeweils ein Küsschen geben. Er hatte offensichtlich seinen Spaß daran.

Um halb Eins schweben alle glücklich zu Bar und Tanz

Und dann war da noch ein gutes Dutzend, ohne das die Redoute nicht diese runde Sache geworden wäre, die sie war: Die kleine Besetzung der Stadthalle begleitete aufmerksam mit Narrenmarsch, Tuschs und musikalischen Zwischenrunden - teilweise in solcher Klangfülle, dass man vergaß, dass hier eine „kleine“ Besetzung saß - das Programm, dass es nicht mal eine einzige Schunkelrunde gebraucht hat.

Um halb Eins schwebten ein glückliches Publikum, glückliche Räte, ein glückliches Prinzenpaar zur Musik der Hirsch-Buben zur Bar und auf die Tanzfläche.