Als die Finanzkrise kam und als die Coronakrise kam, da hat eine Unternehmerin die Folgen für die Wirtschaft vor allen anderen gespürt: Bettina Schuler-Kargoll, Chefin des Altmetall- und Rohstoffhändlers Schuler in Deißlingen.

Denn wenn zum Beispiel keine Autos und keine Maschinen mehr verkauft werden ‐ brauchen sie kein Stahl und produzieren sie keine Späne oder Stanzabfälle mehr, die von Schuler aufgekauft werden. Deshalb gilt die auch in mehreren Verbänden aktive Wirtschaftsexpertin auch als Barometer der regionalen Wirtschaft. Also was ist dran an der behaupteten Krise?

Aktivitäten schwanken von Monat zu Monat

Es gebe kein einheitliches Bild, sagt die Firmenchefin auf unsere Anfrage. Während in der Finanz- und der Coronakrise die Firmen quasi über Nacht die Produktion stoppen mussten, weil der Absatz einbrach, schwanken jetzt die Aktivitäten von Monat zu Monat.

Der August lief überraschend gut

Mal gehe es einer Branche sehr gut und der anderen weniger, dann wieder andersrum. Das bestätigten auch die Kollegen beim Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen in Dresden, von der Schuler-Kargoll gerade zurück ist.

Es gab Vollbeschäftigung, es lief. Bettina Schuler-Kargoll

Im vergangenen Jahr sei von der viel zitierten Rezession keine Rede gewesen, sagt sie. „Es gab Vollbeschäftigung, es lief“. Aber vor allem im Mai/Juni schwächelte die Wirtschaft in der Region, der August „lief überraschend gut“ und im September gab es wieder ein Loch. „Es läuft nicht rund“, sagt Schuler-Kargoll.

Am meisten zu spüren sei das aus Sicht ihrer Firma in der Automobil-Zuliefererbranche und in der Baubranche und den nachgeordneten Bereichen. Dabei gehe es nicht nur um Stahlbeton für Gebäude, sondern auch um Dinge wie Möbelteile, Beschläge, Sanitäranlagen, den Innenausbau. Überall wird Metall gebraucht ‐ oder eben viel weniger als sonst.

Ukraine-Russland-Krieg betrifft vor allem Agrarindustrie

Schuler-Kargoll hat einen guten Überblick über die Wirtschaft der Region. Mit den Standorten in Singen und Deißlingen deckt ihre Firma den Radius zwischen Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Singen und Waldshut ab.

Das war für diese ein lebensnotwendiger Markt. Bettina Schuler-Kargoll

Es sind vor allem auch globale Einflussfaktoren, die die Wirtschaft beträfen. Die Konjunkturschwäche in China schwappe zu uns über, und vor allem der Russland/Ukrainekrieg habe für mache Branchen massive Auswirkungen. „Das sind große Agrarstaaten“. Was bedeutet, dass Land- und Baumaschinenhersteller darunter leiden. „Das war für diese ein lebensnotwendiger Markt.“

Viele ‐ gerade auch jene, die in China, Russland und der Ukraine Niederlassungen hatten ‐ zögen mit der Produktion in die USA. Dort laufe das Geschäft und Arbeitskräftemangel gebe es dort auch nicht. „Dort freuen sich die Leute, wenn sie Überstunden machen können“, habe ihr ein Kollege berichtet.

Es gibt keine Fahrer ‐ obwohl man gut verdiene

Der Fach- und Arbeitskräftemangel sei ein großes Problem. Auch bei Schuler werden Fahrer gesucht und nicht gefunden. Eine Ausbildung koste 12000 Euro, aber die Leute per Vertrag ans Unternehmen zu binden sei nicht erlaubt.

Dabei verdienten Fahrer gut, im Verhältnis etwa zu Speditionsfahrern aus dem osteuropäischen Ausland, die auch noch ihre Wochenenden bei ihren Lkw auf Autobahnraststätten verbringen müssten, um Diebstahl zu verhindern.

Maschinenbau arbeitet volle Auftragsbücher ab

Während der Maschinenbau derzeit noch die gefüllten Auftragsbücher abarbeite und zum Beispiel die Medizinproduktebranche nach wie vor „wie geschmiert läuft“, gebe es vor allem zwei Branchen die derzeit schwächeln.

Neben der Bauindustrie sei die Automobilzuliefererindustrie nicht stabil. Vor allem deshalb, wie sie beobachtet: Erst hätten die Rückstände aus der Coronakrise abgebaut werden sollen, was wegen Lieferengpässen an Elektronikbauteilen aber erst sehr schwierig war, dann sei es im vergangenen Jahr sehr gut gelaufen.

OEMs nutzen gute Zahlen für Knebelverträge

Das hätten die OEMs, also die „Original Equipment Manufacturer“, für die die hiesige Automobilzuliefererindustrie Autoteile produziert, aber dazu genutzt, Knebelverträge abzuschließen. Sie sehe, wie die Insolvenzen zunähmen, vor allem im Bereich Pforzheim, Stuttgart, Freiburg, weniger bei uns. Eine ihrer Kunden habe extra für einen Daimler-Auftrag neu gebaut und Maschinen geleast. Dann habe Daimler sich verabschiedet.

Seit dem Wegfall der Zuschüsse laufe der Absatz der E-Autos nicht wie erhofft. Viele Zulieferer kämpften vor allem mit mangelnder Liquidität und hoher Zinsen.

Es werde auf Sparflamme investiert. Dass die Liquidität schmäler wurde spürt Schuler auch daran, dass inzwischen die Erlöse der Stahlabfälle, die als Rohstoffe wiederverwendet werden, und die Entsorgungskosten für die Stäube und andere Abfallprodukte gegeneinander verrechnet werden müssten, weil die Firmen die Entsorgung nicht mehr bezahlen könnten.

Konsumenten sind zurückhaltend

Insgesamt reagierten die Leute ‐ gemessen an den Produkten ihrer Kunden, zum Beispiel in der Verpackungsindustrie ‐ sehr zurückhaltend derzeit. Die Bürger sparten zuerst an den Konsumgütern und an Investitionen, etwa in ein neues Auto, wenn die Zinsen und die Inflation hoch seien.

Trotzdem „spüre ich Optimismus bei den Firmen zum Jahresende“, sagt Schuler-Kargoll. Die Investitionen der öffentlichen Hand in den Schienenausbau oder auch die Sanierungen auf Autobehnaen fingen den privaten Bau-Bereich wenigstens teilweise auf, der zu 50 Prozent eingebrochen sei.