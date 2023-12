Arbeiter des Bauhofs haben am Mittwochnachmittag die Umleitungsbeschilderung auf der B 14 abgebaut. Der Ochsenkreisel ist nun, so lange die Winterpause der Baustelle zur Primverdolung anhält, wieder befahrbar und die Ampel an der Einmündung der Dreifaltigkeitsberg- in die Hauptstraße ist auch wieder eingeschaltet. Die provisorischee Fußgängerampel weiter oben an der Dreifaltigkeitsbergstraße ist ausgeschaltet.