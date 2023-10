Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere Erkrankung: Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Daher bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Freitag, 27. Oktober, um Blutspenden. Von 14.30 bis 19.30 Uhr kann in der Stadthalle in Spaichingen Blut gespendet werden. Alle verfügbaren Termine gibt es online unter www.blutspende.de/termine