Die kleine Marktplatzparty mit Musik und bunt kostümierten jungen Leuten machte schon gleich auf dem Weg zur Schmotzigensitzung im Rathaus gute Laune. Dort im Saal waren die Zuschauerränge mit einer Rekordzahl an Hästrägern, Zunfträten und Narrensamen gefüllt und neben dem Bürgermeister-Stellvertreter Werner Reisbeck residierte das Prinzenpaar huldvoll.

Da es noch nie einen Beschluss gegeben hatte, der besagte, dass Gemeinderäte und Bürgermeister-Stellvertreter nüchtern zu erscheinen haben, gab es auch keine Beanstandungen. Auch wenn wesentliche Teile der Geschäftsordnung nicht eingehalten wurden. Nur ein Antrag stand auf der Tagesordnung. Die anderen wurde als Tischvorlagen hereingeschmuggelt. Wohl in der Hoffnung dass es seitens der Kollegen keinen Widerspruch gibt. Sie hatten recht: Praktisch alles ging - bis auf den Antrag, die Ampeln abzusetzen und Kreisverkehre zu installieren, alle einstimmig durch.

Auch einen Beschluss, der verbietet, sich während des Vortrags eines Ratskollegen nicht rüpelhaft zu verhalten und stattdessen lautstark zuzuprosten - gibt es nicht. Man hat’s gemerkt. CDU und Grüne beschäftigten sich beide mit dem Thema Energie (die strahlende Deichelmaus wird dazu in Reimform gemäß dem diesjährigen Motto von Stefan Villingen von der CDU verpflichtet). Die Grünen wollen dezentrale Stromversorgung durch Mini-Windrädchen zum Selberpusten. Was sofort umgesetzt wurde.

Den Freien Wählern - ob aus Sorge über das eigene Schicksal wurde nicht gesagt - beantragten, ausscheidende Gemeinderäte montags weiter zu beschäftigen. Narrenbändel für die ganze Stadt sollen sie nähen, mit Getränken (auch Sekt, worauf Isabella Kustermann bestand) versorgt vom Bierbeauftragten Christian Leute.

Den Narrenumzug künftig von Hausen über Balgheim nach Spaichingen fließen zu lassen fand auf Antrag der Freien Wähler ebenso Zustimmung - Bürgermeister Hugger werde sicher in seiner neuen Heimat Hausen eine Besenwirtschaft organisieren können. Selbstverständlich umfasste der Antrag auch die Versorgung mit Alkohol führenden Brunnen.

Der eigentliche Antrag Zdenko Merkts, das Spaichingen Rathaus zu einem landwirtschaftlichen Betrieb umzuwandeln nicht behandelt wurde. Man könne schließlich den Stadionplatz zum Acker machen, den Marktplatz als Streuobstwiese und die Gymnasiums-Hühnerfarm auf der ganzen Wiese ausweiten, und dadurch die Stadtkasse durch Produkte und Subventionen zu retten, lautete der. Ein zweiter Antrag, die Ampeln abzubauen und stattdessen Kreisel zu bauen kam in Teilen gut an. Aber der CDU reichte die unmittelbare Folge ohne Kreisverkehre: „Wenn die Ampeln abgebaut sind, gilt rechts vor links“, so Stephan Stitzenberger.

Sehr konstruktiv auch die Bürgerstimmen am Schluss: Thomas Bühler beantragte, nächstes Mal gekühlte Getränke zur Verfügung zu stellen. Und am meisten Zustimmung bekam Narrensamen Anna Kupferschmid: „Wann ist endlich das Narrenbaumstellen?“

Unverzüglich beugten sich die Räte im Kommunalwahljahr dem Wählernachwuchs und kurz und schmerzlos rückte der Stellvertreter des erkrankten Schultes den Rathausschlüssel auf dem Marktplatz raus, wo sehr zahlreich vor allem auch die Kinder darauf warteten, dass die von ihnen in den Kindergärten gestalteten Fahnen am Baum aufgehängt wurden..

Jetzt regieren Prinz Marc und Prinzessin Maike mit ihrem Hofstaat die Deichelmausstadt.