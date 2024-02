Ein Drittel bis mehr als die Hälfte weniger als 1986 bekommen Landwirte im Jahr 2024 für ihre Erzeugnisse - inflationsbereinigt. Diese Rechnung macht Rafael Honer auf. Der Spaichinger Landwirt stammt aus einem Hof, der einst flächenmäßig der größte in der Stadt war. Das ist schon lange vorbei.

Landwirt mit verschiedenen Modellen ist Honer seit seiner Lehre, aber er arbeitet auch im Landhandel und ist daher bis heute sein ganzes Leben lang täglich mit Landwirtskollegen in Kontakt. Er sagt zu den derzeit laufenden Protesten: Wenn die Landwirte für ihre Produkte annehmbare Preise bekommen würden, wären sie jetzt nicht so wütend.

Empfohlene Artikel Große Pläne Chance für neuen Biergarten mitten in der Stadt besteht weiterhin q Spaichingen

Honer hat sich einmal die Rechnungen von 1986 herausgesucht, in Euro um- und mit zwei Prozent Inflation hochgerechnet. Die Rechnung ist eindrucksvoll: Während die Bauern heute auf der Basis der 1986er-Preise 96 Cent pro Liter Milch bekommen müssten, werden es tatsächlich voraussichtlich 40 sein. Oder 23 Euro je Doppelzentner Heu - es sind voraussichtlich zehn, oder 80 Euro je Doppelzentner Raps - tatsächlich ist der 2024 erwartete Preis 40 Euro. Landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel verlieren also an Wert.

Politik der 60er- und 70er-Jahre hieß wachsen

Landwirte, naturgemäß nur begrenzt fähig sich der Globalisierung anzupassen, sind im Rahmen der EU durch die Subventionen gegängelt worden, so sehen es die meisten Landwirte. Die Politik der 60er-Jahre lautete: wachsen.

Empfohlene Artikel Wegen Bauarbeiten geschlossen Umbau bei dm: Wann der Drogeriemarkt wieder öffnet q Spaichingen

Aus dieser Zeit stammen auch die meisten Aussiedlerhöfe, auch der der Honers am Rande des Michelfelds. Das Ende vom Lied waren Butterberge und Milchseen. Der früh verstorbene Vater hatte bereits den Hof von 300 Hektar auf 50 Hektar verkleinert und der Sohn, Jahrgang 1965, dann nochmal auf neun Hektar. Das meiste verpachtet an andere Landwirte.

Honer selbst suchte sich gleich ein zweites Standbein nach der Lehre zum Landwirtsgesellen: eine kaufmännische Lehre, und sattelte ein Betriebswirtschaftsstudium drauf. Der Hof lief immer weiter, allerdings schon ohne Rinder. Er machte und verkaufte Heu und versuchte zwischendrin fünf Jahre lang auch Direktvermarktung mit Kartoffeln, Gemüse und anderem - das konnte aber keine Familie ernähren.

Durch Landhandel täglich im Kontakt mit Landwirten

Er arbeitete lange im WLZ-Lagerhaus. Bis es geschlossen wurde. Jetzt ist der alleinerziehende Vater Teilzeit beim Landhandel Aubenmühle in Obereschach angestellt. Auch hier wieder täglich im Kontakt mit Landwirten.

Empfohlene Artikel Herrchen folgt nicht Jeder fünfte Hundehalter hinterzieht Steuern - und hat Glück q Trossingen

Die Bundesrepublik profitiert von der Globalisierung vor allem deshalb, weil ihre Industrieprodukte exportiert werden können. Deutschland ist der weltweit drittgrößte Exporteur vor allem von Industrieprodukten. Den größten Anteil an der Bruttowertschöpfung trägt mit fast 70 Prozent der Dienstleistungssektor - für hochentwickelte Länder typisch.

Das produzierende Gewerbe hat einen Anteil von 24 Prozent, das Baugewerbe 5,7 Prozent. Die Landwirtschaft nicht einmal zwei Prozent. In den meisten andern EU Ländern ist der Anteil höher. Die Deutschen geben in der EU im Schnitt am wenigsten aus für ihre Lebensmittel, nicht mal zehn Prozent des Einkommens.

Nur knapp zwei Prozent Anteil an der Wertschöpfung

Bedeutet: wirtschaftlich ist die heimische Landwirtschaft in der Summe nicht sehr bedeutend.

Ernährungssicherheit, mit Grundnahrungsmitteln, gehört zur Daseinsvorsorge. Rafael Honer

Aber existenziell, sagt Honer. Man brauche keinen Urlaub oder das neueste Auto, aber: „Der Mensch muss dreimal am Tag essen.“ Deshalb wirft er die Grundfrage auf: Muss Ernährungssicherheit nicht im Grundgesetz verankert werden? Er sagt „ja“: „Ernährungssicherheit, mit Grundnahrungsmitteln, gehört zur Daseinsvorsorge.“

Dass ausgerechnet die Grundnahrungsmittel den Produzenten am geringsten bezahlt werden, hält er für absurd. Ebenso, dass die großen Lebensmitteldiscounter die reichsten Deutschen überhaupt seien. Zulasten von fairen Preisen für die Landwirte.

Gutachten vom Bauernverband

Die Interessen des Bauernverbands sind im Grunde zwiegespalten: Die riesigen durchkapitalisierten Betriebe des Nordens und Ostens bekommen wegen der großen Flächen auch riesige Subventionen und können rationeller arbeiten, während die Bauern des Südens meist kleinere und zerklüftetere Flächen aufwändiger bearbeiten und daher weniger Einkommen haben. Der Verband hat die Grundfrage einer Verankerung der Lebensmittelsicherheit im Grundgesetz bereits durch ein Gutachten untermauert. Dieses ist auf seiner Homepage abzurufen.

Lösung wären faire Preise

Honer kennt das Gutachten nicht, sagt er. Aber er beobachtet, wie den Bauern jetzt durch die „Über-Nacht-Subventionskürzungen“ der Kragen geplatzt ist, wohl wissend, dass die meisten Ursachen jahrzehntelang entstanden sind.

Die Landwirtschaft müsse als Nahrungslieferant geschützt bleiben. Denn auch die Lenkung als Erhalter der Kulturlandschaft empfänden viele als Gängelung und auch in Bereichen als sinnlos, sagt Honer. Das Beste wäre, so sagt er, wenn die Bauern auch von ihrer Arbeit leben könnten. Durch faire Erzeugerpreise.