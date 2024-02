Es hatte sich so gut angehört und es ist ja wirklich so, dass die Kochkunst der Wirtsleute auf dem Berg ein Gewinn für Spaichingen ist. Aber der Dreifaltigkeitsberg ist viel mehr als eine schöne, idyllische „Location“ mit Ausblick. An diesem Berg hängen die Leute - „Ureinwohner“ wie die über die Jahrzehnte Zugezogenen, die sicher inzwischen die große Mehrheit ausmachen - mit ihrem ganzen Herzen. Es ist ein Kraftort. Für alle.

Alle Wirte zuvor haben genau diesen Punkt erkannt und geschätzt. Und mehr noch - sich als wichtigen Teil dieses emotionalen Gefüges empfunden. An Fasnet oder dem Funkensonntag zu schließen war undenkbar.

Es ist ja nicht der erste Fall wo die verschiedenen Erwartungen kollidieren, auch beim Wanderauftakt - auch so eine langjährige Tradition - gab es offenbar auch unterschiedliche Meinungen.

Er fand 2024 nicht statt.

Es ist schade, dass dieses „Verwachsen-Sein“ nicht zu spüren ist. Andererseits übernimmt natürlich auch niemand das Risiko der Wirtsleute, wenn es wirtschaftlich nicht so läuft. Sie haben eine schwere Zeit hinter sich mit Corona und wenig Möglichkeiten das durch Abholküche aufzufangen. Und sie bieten - Kritik an den Preisen gibt es ja auch - die Küche eines gelernten Koches an. Das merkt und schmeckt man und das ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten.

Wir werden - selbst Snacks auf die Hand haben sich preislich in wenigen Jahren preislich fast verdoppelt - bei vielen Gerichten, vor allem mit Fleisch, wieder auf eine weitere Tradition rückbesinnen sollen: den Sonntagsbraten, bei dem ein Hühnchen für sieben Leute gereicht hat. Und dafür dann eben auch bezahlen.

Ein Restaurantbesuch ist für die Allermeisten etwas Besonderes - so wie es in der Kindheit und Jugend auch schon war. Wir kehren also wieder ein bisschen aufs Normalmaß zurück und bezahlen dann auch dafür.

Trotzdem: Gerade in der Gastlichkeit gibt es auch ein Geben, das Signal, dass man die Gäste und ihre Empfindungen schätzt. Und dazu gehört, dass der Funkensonntag, der Berg überhaupt, eine der wichtigsten traditionellen Konstanten dieser Stadt ist, die zu respektieren ist.