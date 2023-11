Es lohnt sich, das gelegentliche Piepen für wenige Stunden zu überhören. Denn ohne die piepende Teleskopbühne ‐ so heißt das Gerät, auf dem Tobias Seifried und sein Kollege Oliver Heinath zu den obersten Zweigen der Fichte vor der Stadtpfarrkirche schweben -, könnten die beiden Männer vom Betriebshof keine Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen anbringen. Seifried sorgt schon seit vielen Jahren für den Weihnachtszauber in Spaichingen. Heinath stieß vor einem Jahr dazu.

Zwei Wochen für die ganze Stadt

Außer der Fichte vor der Kirche verwandeln sie jedes Jahr vier weitere große Nadelbäume, unter anderem am Marktplatz, in strahlende Christbäume. Das könne eine ganz schöne Friemelarbeit sein. Das wichtigste dabei sei es, dass sie die Lampen gleichmäßig über das Fichtenkleid verteilten, erzählt Seifried.

Außerdem bringen die beiden Arbeiter auch die Laubbäume entlang der Spaichinger Hauptstraße zum Leuchten. Wenn alles glatt läuft und sie nicht mittendrin zu einem anderen Auftrag gerufen werden, wären sie damit in maximal zwei Wochen fertig. Noch schneller gehe es, wenn die immer hängende Beleuchtung in den Laubbäumen, keine Reparatur braucht.

Wind und Wetter ausgesetzt

Auf der Plattform der Teleskopbühne könne es auch sehr frisch werden, erzählt Seifried. Meistens sei es dort nochmal kälter als am Boden. Minus zehn Grad hätten sie bei den Arbeiten schon gehabt. Dort oben, wo man dann auch noch ungeschützt dem Wind ausgesetzt ist, werde es noch einmal unangenehmer.

Er sei trotzdem froh, als Betriebshofmitarbeiter an der frischen Luft arbeiten zu können, „außer wenn es schüttet.“ Und das komme in diesem Herbst besonders häufig vor. Dann könne es auch passieren, dass sie ihre Arbeit unterbrechen und sich etwas anderem im Betriebshof widmen müssen. Das sei aber kein Problem, sagt Seifried, dort gebe es nämlich immer was zu tun.

Noch mehr zu tun außer Weihnachtsbeleuchtung

Der Winter mit Schnee und Eis bringt noch andere Arbeiten mit sich. Straßen und Bürgersteige wollen geräumt werden. Dabei seien die Bürgersteige mit ihren vielen Ampeln und Laternen besonders aufwendig. Drumherum müsse der Schnee von Hand mit Schippen entfernt werden, da das Räumfahrzeug dort nicht so gut hinkommt. Deswegen hat Seifried auch schon einen Weihnachtswunsch beziehungsweise direkt im Anschluss: „Hoffentlich schneit es nicht, ich hab nämlich Winterdienst.“

Die Feiertage werden die beiden im warmen Kreis ihrer Familien verbringen, denn, so Seifried, „Familie ist ja eigentlich auch das Wichtigste an Weihnachten.“