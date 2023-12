„Wir müssen uns halt auch mal auf die Straße kleben“, scherzt Priska Simon. Doch ihr und den anderen Anwohnern der Hindenburgstraße ist es ernst. Genauer gesagt: Den Anwohnern stinkt’s. Und zwar wörtlich. Seit der Durchgangsverkehr wegen des dritten Bauabschnitts der Primverdolung über die Dreifaltigkeitsbergstraße, Hindenburgstraße und Balgheimer Straße umgeleitet werden muss, leben sie mit Verkehrslärm, Abgasen und Schäden an ihren Grundstücken. Sie fühlen sich dabei von der Stadt im Stich gelassen, weil ihrem Eindruck nach Verkehrsverstöße zu wenig kontrolliert und geahndet werden.

Wenn man nicht aus der eigenen Garage kommt

Wenn Anita Haupt aus ihrer Garage an der Ecke Hindenburgstraße und Dreifaltigkeitsbergstraße herausfahren will, dann braucht sie gute Nerven und viel Geduld. Die Autoschlange reißt nicht ab.

Schon wieder fährt ein dicker LKW durch die Hindenburgstraße (Foto: Frank Czilwa )

„Nur ganz selten hält ein Auto aus einer Richtung an, um mich ausfahren zu lassen“, berichtet sie, „die Autos aus der Gegenrichtung fahren aber weiter, und so ist das Herausfahren in eine Lücke immer (eine gefährliche) Glückssache.“ Sie habe es auch schon mal bis zu zehn Minuten lang versucht - nur um dann frustriert wieder in die Garage zurück zu fahren.

Fußgänger kommen kaum über die Straße

Auch als Fußgänger kommt man nur schwer über die Straße, denn auf der Hindenburgstraße ist - anders als in der Dreifaltigkeitsbergstraße - keine zusätzliche Fußgängerampel aufgestellt worden, und insbesondere zur Hauptverkehrszeit reiht sich in beiden Richtungen Fahrzeug an Fahrzeug. Darunter ist immer wieder auch ein LKW.

Umgefahrene Schilder, verbogene Dachrinnen und kaputte Schilder sind sichtbare Folgen der Umleitung. (Foto: Privat )

Wenn diese sich auf der engen Umleitungsstrecke begegnen, dann ist Millimeterarbeit angesagt. Häufig müssen die LKW dann auch auf den Gehweg ausweichen, um aneinander vorbei zu kommen - oder sie bleiben mal an einer Regenrinne hängen.

Ein Anwohner hat im Oktober wochentags zwischen 15 und 15.30 Uhr einmal die LKW auf der Hindenburgstraße gezählt und kam in dieser halben Stunde auf 59 große Lastwagen über 7,5 Tonnen.

„Anlieger“-Lastwagen dürfen durch

Der Schwerlastverkehr wird zwar überörtlich umgeleitet, jedoch dürfen sogenannte „Anlieger“ dennoch einfahren. Bisher wurden noch keine (unberechtigten) Lkw-Fahrer auf der Umleitungsstrecke beanstandet, heißt es von Seiten der Polizei.

Das ist ein rechtsfreier Raum. Der Eindruck der Anwohner

„Das ist ein rechtsfreier Raum“, so dagegen der Eindruck von Bewohnern. Sie berichten von Fahrzeugen, die an der Gabelung, dort wo die Hindenburgstraße gegenüber vom Lidl in die alte Hauptstraße mündet, in die falsche Fahrtrichtung fahren oder viel zu schnell um die Ecke biegen.

Schwarzer-Peter-Spiel

„Aber die Polizei schiebt’s auf die Stadt und die Stadt auf die Polizei“, so ihr Eindruck. „Die Stadtverwaltung sollte das Geschehen einmal beobachten“, findet auch Anita Haupt, „aber zur Hauptverkehrszeit und nicht nur kurz, sondern einige Tage.“

Eine Häufung von Unfällen konnte bislang jedoch nicht festgestellt werden, betont der Polizeisprecher Dieter Popp nach Rücksprache mit dem zuständigen Polizeirevier Spaichingen. Die Anwohner glauben aber, „dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis hier mal etwas schlimmes passiert.“

Geschwindigkeitsmessung „nicht opportun“

Eine Geschwindigkeitsmessung auf der Umleitungsstrecke durch die Hindenburgstraße erscheine „nicht opportun“, so der Polizeisprecher. Da die Strecke hier „tatsächlich relativ eng ist, fahren die Verkehrsteilnehmer lediglich mit Geschwindigkeiten innerhalb der vorgegebenen Begrenzung“.

Bei der Planung der Umleitungsstrecke haben Stadtverwaltung, die Verkehrsbehörde und ein Vertreter der Polizei über mögliche Alternativen zu der jetzigen Umleitungsstrecke gesprochen, so der Polizeisprecher, doch habe man alle Alternativen aufgrund der nicht möglichen Umsetzung verworfen.

Nicht gut, aber praktikabel

„Von allen angesprochenen Alternativen“, so Popp, „stellte sich die jetzige Umleitungsstrecke nicht als gute, jedoch als die noch praktikabelste Strecke dar.“

Die Anwohner haben es derweil täglich mit Abgas, Ruß und Lärmbelästigung zu tun. Auch Anwohner Nicolai Hafen ist sich darüber im Klaren, „dass die Erneuerung der veralteten und beschädigten Primverdolung erforderlich ist“, wie er in einer schriftlichen Stellungnahme, die unserer Zeitung vorliegt, formuliert.

Keine Alternative für die Umleitung

„Diese wird nicht nur erneuert, sondern der Querschnitt wird wesentlich vergrößert. Dies ist Teil des Hochwasserschutzkonzepts und kommt allen Spaichingern zugute“. Er sieht auch nicht, welche Alternative es für eine Umleitung gegeben hätte.

Doch nicht nur als Anwohner, sondern auch als Sachverständiger bekommt er mit, dass die Baustelle und die Umleitung nicht folgenlos bleiben. Im Auftrag der Firma Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG dokumentiert er Schäden im Zusammenhang mit der Baustelle und der Umleitung.

Ingenieurbüro dokumentiert Schäden

Diese werden an das Tuttlinger Ingenieurbüro Breinlinger weitergeleitet, das im Auftrag des Landes Baden-Württemberg die Bauleitung hat. Hier gibt es auch eine Meldestelle für mögliche Schäden im Zusammenhang mit der Baustelle für mögliche Schadensersatzforderungen.

In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Risse an oder in Gebäuden. Mit dem bloßen Augen kann man nicht sehen, ob ein Riss zwei oder drei Wochen alt ist, betont Hafen. Doch gäbe es mehrere Merkmale, an denen man erkennt, ob diese Risse Monate oder Jahre alt sind.

Vermeintlich durch die Baustelle und die Umleitung entstandene Schäden an Gebäuden und privaten Grundstücksflächen können bei der Stadt beim Fachbereich Planen und Bauen durch den Eigentümer gemeldet werden. Der Fachbereich Planen und Bauen führt in Zusammenarbeit mit dem Büro Breinlinger Ingenieure im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg die Bauleitung für die Maßnahme durch.

Ja, die Umstände sind nervig. Sehr sogar. Nicolai Hafen

Nach einer Schadensmeldung und einer Terminabstimmung mit den Eigentümern werden die Gebäude und privaten Grundstückflächen von einem unabhängigen vereidigten Gutachter begutachtet. Dieser Gutachter führt zusammen mit den Eigentümern eine Vor-Ort-Begehung durch und begutachtet die vom Eigentümer gemeldeten Schäden. Der Gutachter erstellt über die Begehung ein ausführliches Gutachten.

Für die Schäden die anhand des Gutachtes nachweislich im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen, erfolgt ein entsprechender Schadensersatz an den Eigentümer. Im Vorfeld wurde an den Gebäude im unmittelbaren Baustellenbereich ein Beweissicherungsverfahren vor Baubeginn durchgeführt. Im Rahmen dieses Beweissicherungsverfahrens wurde der Zustand und eventuell bereits vor der Baumaßnahme vorhandene Schäden dokumentiert.

LKW verbiegt Regenrinne

Außerdem hat er bereits Schäden an einem Gehweg und der Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks sowie eine verbeulte Regenrinne dokumentiert. Ein LKW ist daran entlang geschrammt.

Nicolai Hafens Fazit: „Ja, die Umstände sind nervig. Sehr sogar. Und zwar unabhängig davon, ob man Anwohner, Fußgänger oder Autofahrer ist. Alle sind genervt. Zum Glück ist das nicht für immer - das Ende ist schon abzusehen.“