Bei strömendem Regen ist am Samstagabend vor der Spaichinger Stadtpfarrkirche das traditionelle Martinsspiel aufgeführt worden. Es sei ein Martinstag, wie man ihn sich in der Geschichte vom Heiligen Martin immer vorstelle ‐ kalt und nass, so der Sprecher zur Begrüßung der zahlreichen Kinder und Eltern. „Sankt Martin wäre in diesem Jahr 1707 Jahre alt geworden.“

Wann kommt er denn? Kinder warten mit Laternen vor der Spaichinger Kirche auf Sankt Martin. (Foto: Wilhelm Bartler )

Mit großen Augen und ihren Laternen warteten die Kinder vor der Kirche auf Sankt Martin. Sämtliche Kindergärten Spaichingens nahmen teil, der Platz war von der Feuerwehr abgesperrt worden.

Den musikalischen Anfang machte der Posaunenchor. Dann tauchte ein Bettler auf und jammerte bemitleidenswert, weil er kein Hab und Gut und auch kein Heim habe. Hoch zu Ross kam dann Martin und teilte schließlich seinen Mantel mit dem armen Mann. Die Legende soll daran erinnern, mit den Armen zu teilen.