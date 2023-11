Das Weihnachtsmarkt-Wochenende bietet den Nikolaus, eine Rodelbahn und viel Musik

Das Weihnachtsmarktwochenende in Spaichingen beginnt am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr mit mehr als 20 Holzhütten und Marktständen mit Dekoartikeln, Spielsachen und vielen Geschenkideen.

Für die musikalische Stimmung wird die Jugendkapelle am Freitag um 18.45 Uhr mit einer Kostprobe ihres Könnens sorgen, wie die Stadt mitteilt. Die Kindergärten Sonnenschein, Regenbogen und Waldkäferle singen dann am Samstag ab 13.30 Uhr eine Auswahl an Liedern. Am Sonntag von 13 bis 14 Uhr wird die Primtalmusikschule Spaichingen mit weihnachtlichen Musikbeiträgen für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Um 17 Uhr lädt der Chor „Fröhliches Singen“ zum Mitsingen bekannter Weihnachtslieder ein.

Am Samstag um 15 Uhr dürfen sich Kinder ab fünf Jahren in der Bücherei auf das Wintermärchen freuen. Am Samstag und am Sonntag wird der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarktgelände kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Über den Vortrag von einem kleinen Gedicht oder Lied freut sich der Nikolaus immer sehr.

Für alle drei Tage wird eine Rodelbahn aufgebaut, auf der Besucher jeden Alters auf einem Reifen runterrutschen können. Die Spaichinger Vereine bieten auf dem Weihnachtsmarkt Speisen und Getränken an und servieren Schupfnudeln, Waffeln und vieles mehr.

In Kooperation zum Weihnachtsmarkt führt der Gewerbe- und Handelsverein am Samstag eine Weihnachtsaktion mit verlängerten Öffnungszeiten bis 18 Uhr durch.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 - 16 Uhr.