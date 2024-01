Was kann jeder für sich daheim tun, um das Mikroplastik im Meer zu vermindern? Das ist nur einer der vielen Aspekte, mit denen die Volkshochschule Spaichingen in den kommenden Monaten an ihr Semesterthema herangeht - neben all den anderen 136 Kursen und Einzelveranstaltungen. Das Programm liegt am Mittwoch, 24. Januar, mit dem Südfinder in den Briefkästen oder kann bei der VHS und in Spaichinger Geschäften kostenlos abgeholt werden.

Die VHS hat am morgigen Mittwoch, an dem das Büro normalerweise geschlossen hat, extra von 9 bis 12 und von 13.30 bis 16.30 geöffnet, so dass man das Programm abholen und sich auch für erste Kurse eintragen kann.

Schwerpunktthema „Wasser“

„Wasser“ ist das Schwerpunktthema der VHS für Stadt und Landkreis Tuttlingen im neuen Semester - neben und ergänzend zu den insgesamt 136 Spaichinger Programmpunkten aus den Bereichen Recht, Wissenschaft, Rat&Tat, Lebenshilfe & Psychologie, Heimatkunde, Literatur, Kreatives Gestalten, Musik, Tanz, Fotografie, Gesundheit und Entspannung, Fitness und Kulinarik, Sprachen und Fremdsprachen. Dazu kommen EDV-Kurse und die Junge VHS für Kinder und Jugendliche.

In Kooperation mit der Spaichinger BUND-Ortsgruppe (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) ist der Projektleiter bei der Bodensee-Stiftung, Dimitri Vedel, am 11. Juni zu Gast mit dem Thema „Mikroplastik - Was können wir vor Ort tun?“ Auch Kommunen, aber auch jeder Verbraucher kann etwas gegen Mikroplastik und Plastikmüll tun.

Einblicke in die Kläranlage

Einen Blick hinter die Kulissen der Spaichinger Kläranlage gewährt Sachgebietsleiter Gerold Honer am Dienstag, 14. Mai.

Was Wasser mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hat? Referentin Katrin Kreidel wird in einem Live-Online-Vortrag am 25. April den Zuhörern zuhause zum einen die Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserversorgung und -preise erklären, aber auch zeigen, wie sogenanntes „Smart Metering“, also eine „kluge“ und transparente Messung des Wasserverbrauchs, durch technische Lösungen möglich ist.

Die Spaichinger Stadtnatur in ihrer Vielfalt entdecken können die Teilnehmer einer geführte Wanderung mit Nils Reiser am 16. Juni - ebenfalls in Kooperation mit der BUND-Ortsgruppe. „Was gibt es hier eigentlich zu entdecken? Jedem fallen die Störche ein; aber es gibt noch viel mehr“, so Catharine Müller.

Fotowettbewerb des BUND

Neben Bibern und Bisam zum Beispiel auch zahlreiche Insekten, für die Reiser Experte ist. Die Wanderung eignet sich übrigens auch hervorragend zum Knipsen für den gleichnamigen Fotowettbewerb „Spaichinger Stadtnatur“.

Kunst und Kulinarik verbinden sich in den beiden Abenden „Soirée de l’art et de la gastronomie“ (trotz des französischen Titels in deutscher Sprache) im Laden „À propos“ mit Friedericke Schweizer. Es handelt sich um zwei Kurse für das Gestalten von Collagen im Feinkost-Geschäft am Marktplatz, wo zugleich Carole Reininger den Teilnehmerinnen und Teilnehmern französische Feinkost reicht.

Kochen mit Cettina Bett

Die erfolgreichen inklusiven Kochkurse mit Cettina Bett, „In cucina con Cettina“ werden fortgeführt. „Die Räumlichkeiten in der barrierefreien Küche der Erwin-Teufel-Schule haben sich als hervorragend geeignet erwiesen“, freut sich Spaichingens VHS-Leiterin Catharine Müller. Nach einem erfolgreichen „Versuchsballon“ im vergangenen Semester wird es auch wieder das gemeinsame „Trommeln für Menschen mit und ohne Behinderung“ geben - diesmal vier Mal, dienstags ab 27. Februar.

Spielend einfach und ohne Notenlesen musiziert man mit der Veeh-Harfe - auch Senioren oder Menschen mit Handicap, aber ausreichender Feinmotorik.

EDV-Kurse eigens für Frauen

Neu sind in diesem Semester EDV-Kurse eigens für Frauen, mit denen Leiterin Carmen Leibold schon bei der VHS Balingen gute Erfahrungen gemacht hat. Neu ist auch ein Kursreihe „Videopraxis mit dem Smartphone“, in der Uwe Sonnenschein dramaturgische und technische Tipps für eigene Filme, etwa für Social Media oder Webseiten gibt - vom Storyboard bis zu Vertonung und Schnitt.

Mit Erzieherin Sandra Geiger hat sich auch bei der „Jungen VHS“ einiges getan. In diesem Frühjahr konzentriert sie sich vor allem auf das Basteln und Sielen , etwa Nagelbilder herstellen, Kreisel selbe bauen, Kräuterbeet für die Fensterbank und „Komm und Spiel“ - abseits von Smartphone und PC.

Insgesamt hat das Frühjahr-/Sommer-Semester in Spaichingen 136 Programmpunkte - 19 Einzelveranstaltungen und 117 Kurse, davon drei online. Den Bereich Integrationskurse hat Esther Engelking neu übernommen.