Pünktlich zum 11.11. hat die Narrenzunft Deichelmaus in Spaichingen ihr neues Prinzenpaar vorgestellt und die närrische Jahreszeit in Spaichingen und Umgebung willkommen geheißen. Präsident Steffen May eröffnete pünktlich um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz die Fasnachtssaison.

„Endlich hat die fasnetslose Zeit ein Ende!“ Narrenpräsident Steffen May

Der Platz war voll. Die Guggenmusiker und die Stadtkapelle hatten die Besucherinnen und Besucher mit jenem „Fasnachtsrhythmus, mit dem jeder mit muss“ schon mal eingestimmt.

Der Elferrat bahnte sich quer durch die Menge auf dem Marktplatz den Weg zur Rathaustreppe und Empore. Oben angekommen verkündetete Deichelmaus-Präsident Steffen May der Menge: "Endlich hat die fasnetslose Zeit ein Ende!" Mit Freude blicke er auf die kommenden Wochen und Monate der Saison 2023/24.

Dirk Sprich lüftet das Geheimnis

Der neu gewählte Zeremonienmeisters Dirk Sprich war es dann, der das seit Wochen gut gehütete Geheimnis lüften durfte: Wer wird wohl das neue Prinzenpaar? So zog der Zeremonienmeister durch die Mitte des närrischen Publikums, und nach langem undurchsichtigem Suchen fand er das auserwählte Paar: Marc und Maike Pötsch, beide aus den Reihen der Feuerwehr Spaichingen. Sie wurden mit Sirenen und Blaulicht und mit einem kräftigen „Oho-Oho-Oho“ zum hohen Narrenrat begleitet.

Altprinz Bino I. vom SVS und Guggjäzz und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Manuela III. von der Rooswelt übergaben gemeinsam mit Präsident Steffen May die Zepter. Das neue Prinzenpaar wird unter den Namen Prinz Marc I.von der brennenden Bütt und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Maike I. vom feurigen Hohenkarpfen in die närrische Zeit gehen.

Prinz Marc ist selbständiger Brandschutzbeauftragter und technischer Angestellter bei der Uhrenfabrik in Gosheim und er ist ein Spaichinger Eigengewächs. Prinzessin Maike stammt aus dem schönen Hausen ob Verena. Sie ist medizinische Fachangestellte in einer Kardiopraxis in Tuttlingen, und beide sind aktiv in der Spaichinger Feuerwehr.

Das Alt-Prinzenpaar sagt Tschüß

Mit einer feurigen Abschiedsrede gaben Prinz Bino I. und Prinzessin Manuela III. ihre Ämter ab. Sie sind jetzt wieder „bürgerlich“. Dennoch bleibt Bino den Deichelmäusen erhalten, denn er ist nun Mitglied im Neunerrat.

Mit einem weiteren kräftigen „Oho-Oho-Oho“-Ruf wurde das Regierungsprogramm des neuen Prinzenpaares bekanntgegeben, verbunden mit dem Motto „Atomstrom gibt es nimmer, die Deichelmaus strahlt immer“.

Unter weiteren Oho-Rufen ging es anschließend in die Alte Halle zur Fasnetsparty mit der Band Crazy Sexy Cool und den Guggenmusikern. Präsident Steffen May betonte, dass in die Fasnacht gemeinsam mit allen zu feiern das Wichtigste sei, und er freue sich auf die Veranstaltungen und Umzüge an den hohen Tagen.