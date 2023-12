„Es ist meine Generation“, sagt Keren Wagner (22). Ihr verstorbener Vater Andreas stammt aus Spaichingen. Sie hat ihren Militärdienst in Israel beendet, ihr Bruder Daniel macht Reservedienst, aber zum Glück nicht an der Front. Sie und ihre Familie leben in Jerusalem, beteiligen sich an Freiwilligendiensten so wie praktisch jeder Israeli und versuchen, irgendwie durch diese Situation zu kommen. Gleich alt wie Keren ist Omer Shem Tov, einer der nach der Freilassung von 121 Geiseln im Gefangenenaustausch noch immer in den Händen der Hamas verbliebenen 129 Geiseln.

Tel Aviv, 9. Dezember: Omers Mutter Shelly hält das Foto ihres Sohnes in die Höhe, Tränen laufen über ihre Wangen. Neben ihr der Onkel der beiden „Dschinschis“, der rothaarigen Kleinkinder Kfir und Ariel Bibas.

Die ganze Familie ist verschleppt

Er hat ein Megafon in der Hand und die Fotos seiner Neffen. Die ganze Familie Bibas ist verschleppt. Gegen die grauenhafte Vorstellung, dass seine Neffen verängstigt in den dunklen Tunneln der Hamas festgehalten werden oder vielleicht schon nicht mehr leben, kaut er unablässig Kaugummi und ruft zum X-ten Mal bei dieser Kundgebung am Shabbatabend in Tel Aviv: „Achschav!“, „Jetzt, sofort!“. „Bringt die Geiseln heim. Jetzt! Alle!“

„Sicherlich wird es Tage der Vergebung und Gnade geben“ - Schriftzug an einer Mauer in Tel Aviv (Foto: Regina Braungart )

Dabei ist Channuka, das Lichterfest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels in biblischer Zeit. Jeden Abend wird eine der acht Kerzen an der neunten angezündet, zur Erinnerung an einen Sieg.

„Gemeinsam werden wir siegen“, so steht es in riesigen blauweißen Lettern an Brücken, Verwaltungsgebäuden, sogar hinten auf Lastwagen, auf Aufklebern. Überall im Land.

Überall Plakate der Verschleppten

Überall aber auch die Plakate mit den Fotos fröhlicher junger Leute, freundlicher Senioren, Babys und Kinder. Auf der Homepage der Familien der Verschleppten laufen auf einem Zähler unaufhörlich die Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, seit ihre Liebsten verschleppt worden sind.

Wand an der Uni Haifa: Die Bilder der Verschleppten. Hier das von Shani Louk, deren Mutter aus Ravensburg stammt. Sie wurde brutal ermordet. „Zu ihrer Erinnerung“ lautet der schwarze Schriftzug. (Foto: Regina Braungart )

An Heiligabend bricht die 78. Nacht an, in der Shelly Shem Tov und viele andere nicht schlafen werden.

Seit dem unvorstellbaren Massaker am 7. Oktober, bei dem 1200 Menschen ermordet wurden, ist in Israel nichts mehr wie früher. „Das ganze Land ist in einem Trauma“, sagt ein Freund.

Weltweiter Antisemitismus findet neuen Anlass

„Die Urangst ist wieder da“, sagt eine Freundin und meint auch den stetig berichteten Antisemitismus weltweit, der einen Anlass gefunden hat in den Bildern von leidenden Zivilisten im Krieg im Gazastreifen.

Die Ursache aber: eine groß angelegte Attacke, mit der geplanten Absicht, durch unvorstellbare Grausamkeiten möglichst viele Zivilisten zu quälen, zu verbrennen, zu verstümmelnd und deren Leichen zu schänden. Und Frauen zu vergewaltigen, zu foltern, zu erniedrigen.

Unvorstellbare Grausamkeiten

Die Berichte der Ermittler und Organisation, die Leichenteile aufsammelt und noch immer identifiziert, weil so wenig übrig ist, oder sich erst im CT herausstellt, dass da zwei Menschen bei lebendigem Leibe so verschmolzen sind, dass man zuerst einen vermutete; die inzwischen tausende Berichte von Augenzeugen, die von Massenvergewaltigungen berichten, vom Aufschneiden von Bäuchen, vom Abschneiden von Köpfen, Brüsten und Genitalien - all das war geplant, um einen größten möglichen Horror unter Menschen eines Landes zu verbreiten, denen Traumata in die DNA eingeschrieben sind. Absichtlich.

„Bringt sie heim - jetzt!“ Überall steht die Verzweiflung der Geisel-Angehörigen an den Wänden geschrieben. (Foto: Regina Braungart )

Weil solche Monstrositäten kaum zu glauben sind, aber die tausenden Angreifer des 7. Oktobers selbst vieles gefilmt haben und es Filmaufnahmen von Überwachungskameras gibt, gibt es einen 40-minütigen Film, der nur ausgewählten Journalisten und auch Politikern aus dem Ausland gezeigt wird. Zu schrecklich ist, was Menschen angetan wurde. Wer die Filme und Opfer gesehen hat, hält den Mund über angebliche Lügen.

Israel ist ein spezielles Land

Aber Israel ist ein spezielles Land. Die Reaktionen reichten weit und solidarisch. Aber selbst jene, die Netanjahu und seine in Teilen rechtsradikale Regierung gewählt haben, geben nicht viel auf das politische Überleben dieser Regierung, die in weiten Teilen für korrupt angesehen wird.

Das wird auch an der Demonstration vor der Knesset, dem Parlament in Jerusalem, am Montag 8. Dezember, klar. Dort spricht Yair Aloni. Ehemaliger Kampfflieger.

Einer der Vertreter einer Generation, die den Yom-Kippur-Krieg vor 50 Jahren erlebt hat und der eine fast unbesiegbare Armee vertritt. Die Demokratiebewegung hatte in den vergangenen Monaten stetig die Absetzung der Netanjahu-Regierung gefordert, dessen „Justizreform“, so der Vorwurf, dazu dient, den Kopf des Premierministers aus der Schlinge der Korruptionsanklagen zu ziehen.

Vorwürfe gegen Regierung Netanjahus

Eine große Reservistengruppe „Brothers in Arms“ - Elitesoldaten mit hohem Ansehen - hatte sich angeschlossen, auch, weil sie der Regierung Netanjahus vorwarfen, die Ausrüstung der Armee zugunsten der Patronage der extremen Parteien und ihren Anhängern, darunter auch radikalen Siedlern, denen der zuständige Minister während des Krieges freigiebig Waffenerlaubnisse geben, zu vernachlässigen.

„Mani und Ayelet Godard“ steht hier in metergroßen Lettern an einer Tel Aviver Wand. Der Basketballclub Hapoel Ussishkin Tel Aviv erinnert durch riesige Grafitti an seine ermordeten Mitglieder. An anderen Stellen stehen die weiteren Namen. (Foto: Regina Braungart )

Und ausgerechnet diese Generation und auch die der pensionierten, oft hohen Rängen war es, die – neben Beduinen und anderen Zivilisten – als erste an den Orten der Verbrechen waren – und nicht die reguläre Armee. Im Notstandskabinett sitzen zwei der Vertreter dieser im Lande hochangesehenen Soldaten und Politiker: Gadi Eizenkot, früherer Oberbefehlshaber und der ehemalige Oberbefehlshaber Benny Ganz, früherer Ministerpräsident und Oppositionsführer beide sehr erfahrene Leute.

Reservisteneinheit will Geiseln befreien

Der frühere Kampfpilot Aloni berichtet aktuell von einer Einheit an Reservisten, ausgestattet mit Gerät aus Millionenspenden, zusammengesetzt aus säkularen und orthodoxen, liberalen und rechten, orientalischen und europäischen Juden, allesamt zusammen jetzt im Gazastreifen, um die nicht verbliebenen 129 Geiseln zu befreien und Hamas auszuschalten.

Plakate der Entführten. Auf der Homepage der Familien (https://stories.bringthemhomenow.net) gibt es eine Petition, sich für die Freilassung einzusetzen. (Foto: Regina Braungart )

Befehligt von seinem Sohn, um den er genauso fürchtet wie Eisenkot. Dessen Sohn ist bereits gefallen. Netanjahus Sohn ist, so die Zeitung Haaretz, derzeit in Miami.

Sie fühlen sich im Stich gelassen

Wer jetzt vor der Knesset demonstriert und die sofortige Absetzung der Regierung Netanjahu fordert, gehört eher der alten oder der linksliberalen Generationen an oder er oder sie hat ein Kind, einen Elternteil, einen Bruder, eine Schwester in dem Massaker verloren. Sie fühlen sich im Stich gelassen.

„Wir müssen Hamas platt machen.“ Das ist das Kriegsziel der Regierung, das wohl die Mehrheit noch immer unterstützt.

In diesem Land ist nie alles schwarz oder weiß

Dass unter den Verschleppten und Getöteten Leute sind, die mit ihren Organisationen geholfen haben, dass krebskranke Kinder aus dem Gazastreifen in Israel behandelt werden, ausgerechnet viele Friedensaktivisten darunter sind, ist fast unvorstellbar. Es ist in diesem Lande noch nie alles schwarz oder weiß gewesen. Das überfordert viele Bobachter aus dem Ausland.

„Gemeinsam werden wir siegen.“ - Riesiges Plakat an einem öffentlichen Gebäude in Beer Sheva. (Foto: Regina Braungart )

Es geht in Gaza, im Libanon, im Jemen und im Iran um geostrategische Gründe und letztlich Ressourcen. Während trotzdem Berichte von einem angeblich religiösen Motiv herumwabern und viele Palästinenser in den zum Teil weiter besetzten Westbanks Hamas unterstützen, waren die israelischen Araber - 20 Prozent der Staatsbürger - souveräner.

Auch manche israelische Araber zeigen sich solidarisch

Manche haben sich den aus dem Boden schießenden Solidaritätsaktionen angeschlossen.

Die Kühe der am 7. Oktober überfallenen landwirtschaftlichen Siedlungen irrten herum, die Felder lagen brach - denn mindestens 150.000 Menschen aus dem Umfeld des Gazastreifens und an der libanesischen Grenze wurden evakuiert und sind seit dem 7. Oktober bis heute in Hotels, bei Verwandten, irgendwo untergebracht. Freiwillige bestellen die Felder, kümmern sich um die Kühe, selbst die Haustiere der Überfallenen sind in Privathäusern untergebracht.

Jüdische Menschen zeigen Solidarität mit Palästinensern

Jael zum Beispiel aus Jerusalem pflegt die Katze einer Familie und schickt regelmäßig Fotos zum Trost. Selbst in dieser Situation bringen jüdisch-israelische Menschen Solidarität auf, fahren in die Westbank, um Palästinenser vor der Siedlergewalt im Windschatten des Krieges zu schützen.

Es gibt alles in diesem Streifen Land zwischen Fluss und Meer: die besten und die bestialischsten Menschen.

Ununterbrochen wird diskutiert

Ununterbrochen diskutieren die Leute. Auf den Straßen, bei den Demonstrationen, im Fernsehen. Das harte Zurückschlagen hat noch immer Unterstützung einer Mehrheit.

Notfall-Routine heißt das in Israel: Keren Wagner (22, re.) am 7. Dezember in Jerusalem. Links ihre Mutter Rachel Perets-Wagner und Regina Braungart. (Foto: Privat )

Über die Doktrin Hannibal - lieber tote als gefangene Soldaten, um die Gefangenenaustausche zu vermeiden. Hamas-Chef Sinwar wurde durch einen solchen Deal wieder frei. Über die Frage, von welchen Absichten Soldaten getrieben sind, die Menschen mit erhobenen Händen erschießen und für diese „Keine Gefangenen“-Haltung von Befehlshabern gerügt werden.

Spielt toxische Männlichkeit eine Rolle?

Über die Frage, ob die seit langem auf dem Tisch liegenden Warnungen der Geheimdienste und vor allem der weiblichen Beobachtungssoldaten an den Gaza angrenzenden Einheiten etwas mit toxischer Männlichkeit zu tun hat und deshalb jetzt umso härter zugeschlagen wird.

Es ist Weihnachten, auch im Heiligen Land, wo gerade so wenig heilig ist. In Jerusalem sind alle Freudenfeierlichkeiten abgesagt. Auch in Bethlehem ist gedrückte Ruhe. Es sind auch keine Touristen im Land, das so sehr Weihnachtsfrieden braucht.