Das jetzt diskutierte Problem einer wachsenden Population von entwischten oder mutwillig ausgesetzten Damhirsch-Gruppen auf dem Heuberg und am Zundelberg hat eine Vorgeschichte. Nach der Berichterstattung von Schwäbische.de haben sich mehrere Jäger gemeldet, unter anderem der Jäger, der den ebenfalls betroffenen Jagdbogen Reichenbach/Martinsberg bejagt, David Kolar.

Wie sein Jäger-Kollege aus Obernheim, Hans Werner Moser, betont Kolar auch, dass nach Auftauchen der neuen und nicht heimischen Wildtierart es gar keine gesetzliche Grundlage zum Bejagen gegeben habe.

Zum einen gibt es Schutzzeiten - die Tiere dürfen nur zwischen August und Ende Januar bejagt werden. Junge, Bast tragende Tiere auch noch im Mai. Davon raten Fachleute aber ab, um nicht die gebärenden und säugenden Mütter zu stressen oder die Herde in Aufruhr zu versetzen und damit den Verbissdruck eher noch zu steigern.

Gatterwild unterliegt nicht dem Jagdrecht

Als bei ihm im Revier vor drei Jahren im Juni, Juli erstmals Damwild von der Wildtierkamera aufgezeichnet wurde, hätte Kolar also gar nicht sofort reagieren können. Das Wild soll aus einem Gatter in Egesheim ausgebrochen sein. Und hier kam ein zweites hinzu: Gatterwild unterliege nicht dem Jagdrecht.

Der Besitzer der entflohenen Herde hatte offenbar sofort seine Tiere gesucht und sie nicht frei gegeben, sie also rechtlich gesehen herrenlos gemacht. Außerdem, so betont Jäger Hans Werner Moser, ist Damwild auch nicht auf den Abschusslisten und es gab auch keine Freigabe.

Das Erlegen dieser Tiere wäre also eine Ordnungswidrigkeit gewesen. Jetzt, nach der Aufforderung des Kreisjagdamts, die Herden möglichst vollständig zu dezimieren, ist das anderes.

Damwild spaziert durch die Gemeinde

Zuvor sei Damwild sogar in der Gemeinde gesehen worden, berichtet Kolar. Die Bitten aus der Gemeinde, die Tiere doch zu erlegen, habe er nicht erfüllen können und dürfen. Zumal noch eine weitere rechtliche Sperre dazukam: Eine Jagdausübung im befriedeten Bereich einer Ortschaft ist grundsätzlich verboten.

Er habe die Gemeinde gebeten, übers Forst- und Veterinäramt die Tiere zu betäuben und zurück ins Gatter zu bringen, zumal sie so zutraulich waren. Das ist wohl nicht geschehen. Aber die Tiere seien schließlich auch schlau, so Kolar. Man habe einfach nicht gewusst, wie mit ihnen umzugehen.

Nach der jetzt ergangenen Aufforderung, das Damwild verstärkt zu bejagen, sei er diesem verstärkt nachgekommen.

Illegale Motocrossfahrer verscheuchen das Wild

Trotzdem: Die Begründung, Damwild müsse wieder beseitigt werden weil dadurch der Wald Schaden nehme, stimme nicht. Das hatten schon seine Kollegen im Zusammenhang mit der Sitzung des Verwaltungsrats des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg gesagt. Er konzentriere sich daher auch vor allem darauf Rehwild zu jagen, das viel stärker für den Verbiss des jungen Naturwald-Nachwuchses verantwortlich sei.

Kolar wirbt um Verständnis für die Zwänge der Jägerschaft: rechtliche und auch durch die gemeinsame Nutzung des Waldes mit anderen Menschen.

Schwer gemacht würde den Jägern die Pflicht, den Wildbestand waldverträglich zu halten, durch Freizeitsportler - das hatten in unserem vorherigen Bericht schon seine Kollegen gesagt. Eine Plage aber hat er erst kürzlich auf dem Ansitz ausmachen müssen, nämlich am 16. Dezember: Ein Motocrossfahrer knatterte über die Wiese und durch den Wald - klar, dass da jedes Wild verscheucht wurde.

Luchs und Wolf sind schon durchgezogen

Worauf Armin Lekitsch, ebenfalls Jäger aus Hausen, aber vor allem aufmerksam macht: Selbst das Landesforstamt Rheinland-Pfalz betont: Das Damwild richtet kaum Verbissschäden durch Abbeißen von jungen Bäumen an. Und: „Da bei der Nahrungssuche forstlich relevante Pflanzen vom Damwild nicht in so erheblichem Ausmaß wie vom Rotwild ausgewählt werden, wird diese Hirschart in größeren Beständen akzeptiert.“

Übrigens: Natürliche Feinde von Damwild sind Luchs und Wolf. Beide sind in diesem Jahr in Reichenbach von der Wildtierkamera Kolars erwischt worden. Aber nur wenige Tage und Einzeltiere, die nur durchzogen. Das ökologische Gleichgewicht können sie also noch lange nicht aufrechterhalten. Das tun die Jäger.