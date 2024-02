Der Wechsel von der Schule in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben ist einer der wichtigsten Übergänge im Leben. Aktuelle Zahlen aus dem Kammerbezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg zeigen jedoch, dass die Folgen von Corona in der Berufsorientierung nach wie vor zu spüren sind. Der Cluster Zerspanungstechnik spricht in seiner Verbandszeitschrift von einer „Orientierungslosigkeit“ der Jugend bei der Berufswahl. Doch nicht allein die Pandemie ist Schuld daran.

Bei der Berufsorientierung spielen neben der Berufsberatung vor allem Praktika, Ausbildungsveranstaltungen und persönliche Gespräche eine entscheidende Rolle. Und genau die haben während der Corona-Pandemie gefehlt oder konnten nicht in der üblichen Form stattfinden. Mit Auswirkungen bis heute.

300 Ausbildungsverträge weniger

Allein in den drei Landkreisen des Bezirks der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg - Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar - wurden auf dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020 rund 300 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen als im Jahr davor (2019: 2516 neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse; 2020: 2194).

Für die Schüler, die während der Pandemie gerade in der Phase der Berufsorientierung waren, gab es viel weniger Möglichkeiten der praktischen Berufsorientierung, keine Ausbildungsmessen, keine Betriebspraktika und auch keine Schulbesuche von Berufsberatern.

Online ersetzt Praktikum nicht

Die IHK und andere Anbieter haben in dieser Zeit zwar auch neue Formen der Berufsorientierung versucht wie Online-Ausbildungsmessen oder -vorträge. „Aber Online ersetzt ein Betriebspraktikum nicht“, stellt Miriam Kammerer, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Prüfung bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, fest.

Im Vergleich der Branchen macht Kammerer dabei keine großen Unterschiede fest. Am deutlichsten waren die Auswirkungen vor allem am Anfang aber in der Gastronomie.

Gastronomieausbildung weiter beliebt

Hier sind durch die zeitweisen Lockdowns auch viele bereits begonnenen Ausbildungen unterbrochen oder stark beeinträchtigt worden. Dafür hat sich die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnise im Gastgewerbe im Kammerbezirk wieder erholt und liegt jetzt mit 105 sogar wieder über der vor Corona (2019: 91).

Insgesamt hat sich die Situation in den vergangenen Jahren wieder erholt. Von 2022 auf 2023 zum Beispiel hat sich die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei den von der IHK vertretenen Berufen in den Kreisen Tuttlingen, Rottweil und Villingen-Schwenningen um 1,4 Prozent erhöht auf insgesamt 2218 (2022: 2187).

Tiefpunkt überwunden

„Wir sind aber immer noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau“, stellt Kammerer fest, „aber den Tiefpunkt haben wir überwunden“.

Die Pandemie macht sich auch auf andere Weise bemerkbar: Die Prüfungsergebnisse fallen nach wie vor durchschnittlich etwas schwächer aus als vor Corona.

Tolle Spitze, aber sinkender Durchschnitt

„In der Spitze sind wir zwar sehr gut“, so Kammerer, „mit elf Landes- und sechs Bundesbesten bei den Ausbildungsabschlüssen im vergangenen Jahr. Aber der Durchschnitt ist insgesamt doch ein bisschen geringer.“

„Aber man kann nicht alles auf Corona schieben“, betont Kammerer auch. Gerade das Überangebot an Informationen vor allem im Internet trägt nicht gerade zur Orientierung der Jugendlichen bei.

Auszubildende motivieren Schüler

Auf das persönliche Gespräch setzt die vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium landesweite lancierte Programm der „Ausbildungsbotschafter“, das vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2024 läuft: Auszubildende aus Firmen in der Region werden einen Tag lang entsprechend geschult und dann in die Schulen geschickt, um den mehr oder weniger gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern ihre Berufe vorzustellen. „Das ist etwas, was ziemlich gut funktioniert“, so Miriam Kammerer.

Die IHK selbst wendet sich bei der Fortbildung in Sachen Berufsorientierung aber nicht nur an Jugendliche und Schüler, sondern auch an die mit der Berufsorientierung beauftragten Lehrer der Schulen, aber auch an die Ausbildungsbetriebe selbst, etwa durch die IHK-Bildungsberater, die Tipps geben, wie man Auszubildende und damit zukünftige Fachkräfte effektiver ansprechen kann.

MINT für Kinder

Mit Initiativen für die MINT-Bildung („MINT“ steht für „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“) sollen mehr Schülerinnen und Schüler für die Industrie und Technik begeistert werden - und das schon im Kindergarten mit dem Programm „Kinder forschen“.

Mädchen unterrepräsentiert

Besonders angesprochen sind hier auch Mädchen, die in den Industrie- und Mind-Ausbildungsberufen (ebenso wie in den Chefetagen und bei den Unternehmensgründungen) noch deutlich unterrepräsentiert sind. - Von den 1314 Menschen, die im IHK-Kammerbezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg 2023 eine Ausbildung in der Industrie begonnen haben, waren 1027 männlich und nur 287 weiblich.

Besonders deutlich ist die Diskrepanz bei den Zerspanungsmechanikern mit 59 männlichen und vier weiblichen Auszubildenden.

Aber auch die Ausbildungsbetriebe selbst, so Miriam Kammerer, könnten etwas dafür tun, potenzielle weibliche Auszubildende besser zu erreichen. Zum Beispiel, indem sie in der Bildsprache ihrer Bewerbungsanzeigen auch Mädchen abbilden.