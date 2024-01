Christian Winker läuft zweimal auf Platz zwei

Beim Dachsteinlauf in Ramsau hat Christian Winker am ersten Tag das Rennen in freier Technik über 42 Kilometer bestritten, am folgenden Tag auf derselben Strecke in klassischer Technik. In beiden Rennen lief er auf den zweiten Platz.

Beim Skatingrennen war der ehemalige österreichische Dopingsünder Max Hauke nach Ablauf seiner vierjährigen Sperre erstmalig wieder am Start. Er hatte sich akribisch auf dieses Rennen vorbereitet und zeigte der Konkurrenz von Anfang an die Skienden. Im Ziel hatte er bei einer Laufzeit von 1:38:15 Stunden über drei Minuten Vorsprung vor der dreiköpfigen Verfolgergruppe aus dem „Terrex XC Ski Team“ bei der sich Christian Winker ganz knapp durchsetzen konnte.

Beim Rennen in der klassischen Technik war der Hauptkonkurrent für Christian Winker der tschechische Langstreckenspezialist Stanislav Rezac. Mit inzwischen 50 Jahren hat Stanislav Rezac alle großen Marathonläufe außer dem Wasalauf gewonnen und lebt sei 30 Jahren vom Skilanglauf. Vom Start weg lief Christian Winker an der Spitze des Feldes, die letzten 20 Kilometer zusammen mit Stanislav Rezac. Beim Zielsprint musste sich Winker dann um eine Skilänge geschlagen geben bei einer Laufzeit von 1:52:50 Stunden. Als Sieger der Allgemeinen Klasse in beiden Rennen erhielt Christian Winker jeweils die Goldmedaille der „European Championships“. Interessant wird es für Christian Winker in der kommenden Woche, wo er als Cheftechniker des deutschen Paraski-Teams beim ersten Weltcup in Obertilliach gefordert ist. Monatelang wurde Material und Wachs getestet. Das sind pro Sportler schon mal 20 Paar Ski, die schon lange im Vorfeld getestet und dann geschliffen werden. Eine weitere Herausforderung besteht durch das Verbot von Fluorwachsen. Ganz neue Skiwachse müssen auf ihre Eignung getestet werden.

In näherer Umgebung zum Para-Weltcup findet sodann der Dolomitenlauf statt, die größte Laufveranstaltung in Österreich über 42 Kilometer, ebenfalls in beiden Techniken.

Soweit es sein Engagement beim Paraski-Team zulässt, wird Christian Winker auch dort an den Start gehen.