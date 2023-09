BUND ruft zur Klimademonstration auf

Neben vielen Umweltverbänden und Fridays–for–Future–Gruppen lädt auch der Spaichinger Bund für Umwelt– und Naturschutz (BUND) am Freitag, 15. September, zum globalen Klimastreik ein. Die Ortsgruppe will gemeinsam mit dem Fahrrad zur Klimademonstration in Tuttlingen fahren. Treffpunkt ist am Freitag um 12 Uhr am Stadthallenparkplatz. Die Demonstration in Tuttlingen beginnt um 13 Uhr im Stadtpark. Bei sehr schlechtem Wetter werden Fahrgemeinschaften gebildet.