BUND-Ortsverband will sich auflösen

Der Spaichinger Ortsverband des Umwelt- und Naturschutzvereins BUND will sich auflösen. Das geht aus der Tagesordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 20. Oktober, im Gasthaus Engel hervor. Im Gasthaus Engel soll dazu auch eine Wahl des Liquidators erfolgen. Dies ist erforderlich bei der Auflösung eines eingetragenen Vereins. Außerdem soll über den Weiterbestand als Untergruppierung des Landesverbandes diskutiert und ein neuer Vorstand gewählt werden. Anträge der Mitglieder zur Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand in schriftlicher Form vorliegen.