Bürgerstiftung Spaichingen lädt zur 2. „Spaichinger Kehrwoche“ ein

Im vergangenen Jahr fand die erste „Spaichinger Kehrwoche“ statt. Dabei haben über 900 Spaichinger Bürger jeden Alters über eine Woche lang sich der Aufgabe angenommen, die Stadt aufzuräumen.

Das Thema Umweltschutz ist aktueller denn je und deshalb war es naheliegend, diese erfolgreiche Aktion auch im Jahr 2024 zu wiederholen, teilen die Organisatoren in einer Pressemeldung mit. Deshalb lädt die Bürgerstiftung Spaichingen in Kooperation mit der Stadt Spaichingen und ENRW zu der Neuauflage der „Spaichinger Kehrwoche“ ein. Auch in diesem Jahr soll mit dieser Stadtputzete die Landschaft in und um Spaichingen vom achtlos weg geworfenen Müll befreit werden.

Im Zeitraum vom 16. bis 23. März können alle, die Verantwortung für die Umwelt übernehmen möchten, sich an der „Spaichinger Kehrwoche“ beteiligen. Jede teilnehmende Gruppe kann sich in diesem Zeitraum einen Termin aussuchen. Die Bürgerstiftung wird die eingehenden Anmeldungen koordinieren. Jeder Gruppe wird ein bestimmter Sektor zur Reinigung zugeteilt. Die ENRW und die Stadt Spaichingen werden Arbeitsmaterial wie Warnwesten, Greifer und Müllsäcke zur Verfügung stellen. Die Bürgerstiftung erhält von der ENRW und weiteren Sponsoren für das Projekt auch eine finanzielle Unterstützung. Einen Teil dieser finanziellen Unterstützung erhält jede teilnehmende Gruppierung und ein Teil fließt in soziale Projekte der Bürgerstiftung Spaichingen.

Wer mit seinem Verein, seinem Jahrgang oder einer sonstigen Gruppierung dabei sein will, kann sich per Mail bis spätestens 31. Januar unter [email protected] anmelden. Wichtig ist, an welchem Termin und mit wie viel Personen sich die Vereine/Jahrgänge/Gruppierungen an der „Spaichinger Kehrwoche“ in Spaichingen beteiligen möchten. Auch über eine finanzielle Unterstützung der Aktion würde sich die Bürgerstiftung nach eigenen Angaben freuen.

Zum Abschluss der Spaichinger Kehrwoche ist wieder eine Zusammenkunft vorgesehen, um sich über die Aktion auszutauschen und vor allem um das Engagement der beteiligten Bürger zu würdigen. Für einen kleinen Imbiss wird entsprechend gesorgt.