Kaum ist eine Woche vorbei, da kommt schon die Nachricht: Der Reha-Termin steht fest. Bürgermeister Markus Hugger, der nach seinem schweren Unfall im Juni in Bosnien seit dem 6. November wieder im Dienst ist, wird ab Dienstag, 14. November, für mindestens drei Wochen in Reha gehen.

Er hatte bei dem Unfall ein Bein verloren. Es geht jetzt vor allem darum, mit einer neuen Prothese umzugehen.

Der Blick aufs Leben verschiebt sich

Huggers Art ist das Jammern nicht, ist es nie gewesen. Sich mit dem neuen Leben zu arrangieren, ist aber auch nicht leicht. Und der Unfall verschiebe klar die Prioritäten, den Blick auf das Leben und das, was wichtig ist.

Heute würde ich das alles gern hergeben, wenn ich nur mein Bein wieder hätte. Markus Hugger

Seine Hobbys waren ihm vor dem Unfall sehr wichtig. „Heute würde ich das alles gern hergeben, wenn ich nur mein Bein wieder hätte“, sagt Hugger.

Trotzdem übernahm er sofort wieder die Amtsgeschäfte und regelte viele Dinge in dieser Woche.

Bruchstückhafte Erinnerungen

An den Unfall selbst kann er sich nur ganz bruchstückhaft erinnern. Er und ein Freund waren auf dem Rückweg vom Urlaub und bereits an der kroatischen Grenze. Nach der Übernachtung in einer bosnischen Kleinstadt überholte Hugger auf einer langen, geraden Strecke einen langen Sattelzug.

Das Gehen - links mit Prothese - muss komplett neu gelernt werden. Jeder Schritt müsse vom Kopf bewusst gesteuert werden, sagt Hugger. Aber mit großem Willen klappt es auf ebenem Boden sogar schon ohne Krücken. (Foto: Regina Braungart )

Alles war übersichtlich, doch plötzlich scherte der Lkw aus nicht erfindlichen Gründen aus und Hugger rutschte beim Versuch, auszuweichen gegen den Ausleger des Fahrzeugs. Danach ist die Erinnerung gelöscht. Nur einmal war er kurz aufgewacht.

Sein Kumpel rettet ihm das Leben

Sein Kumpel, der hinter ihm fuhr, sah alles mit an, auch, dass Hugger mit dem Bein unter die genau dort beginnende Leitplanke rutschte. Er kümmerte sich sofort um den Verunglückten. Geistesgegenwärtig band er das Bein ab ‐ er rettete Hugger damit vermutlich das Leben.

Dass sich sein Kumpel kümmerte, daran erinnert sich Hugger wieder. Danach ist wieder alles Schwarz. Im Krankenhaus in Bihac ‐ die nächste Erinnerung ‐ sagte ihm der Arzt, er müsse noch ein Stück des Beins abnehmen ‐ erst da realisierte Hugger, dass der linke Unterschenkel samt unterem Teil des Knies fehlte.

Weitere OPs und Komplikationen

Sehr schnell organisierte seine Frau den Transport nach Deutschland. Doch damit konnte die Genesung nicht beginnen. Eine Sepsis führte zu weiteren OPs, letztlich zum Verlust auch des oberen Knies. Dazu kam ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, das behandelt werden musste. Komplikationen.

Trotz allem hielt der Spaichinger Bürgermeister, kaum in Deutschland, Kontakt zu seiner Stadt, vom Krankenbett aus, gab Ratschläge, Werner Reisbeck, der für ihn als Stellvertreter von einem Tag auf den anderen eingesprungen war, und die Amtsleiter tauschten sich mit Hugger aus, wenn es nötig war.

Ein trauriger Anlass

Das erste Mal wieder in die Öffentlichkeit, führte Hugger ein überaus trauriger Anlass: Die Beerdigung von Harald Niemann, dem Stadtrat, dem Kreistagskollegen und, vor allem, dem Freund Huggers. Er hielt dort eine berührende Rede. Im Rollstuhl. Begleitet von seiner Familie.

Aber dass der Rollstuhl kein dauerhafter Zustand ist, daran ließ Hugger keinen Zweifel. Auch wenn alles sehr anstrengend, und es unmöglich ist, nach einer solchen Erfahrung schnell zu den 150 Prozent Leistung zurückzukehren, die er vorher hatte.

Er will auf eigenen Beinen stehen und laufen, auch wenn eines davon über einen jetzt noch schmerzenden Schaft und vorläufig mit dem Bein verbunden ist.

Nach vorne gehen

Eine gute Prothese, der Umgang damit und alles Weitere, was nach einer so schrecklichen Erfahrung neu gelernt werden muss, ‐ all das verspricht sich Hugger von der Reha, die er antritt. Im Notfall aber, so sagt er, sei er auch fürs Rathaus zu erreichen.