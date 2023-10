Der Achtklässler Nico Romankiewicz nimmt jeden Mittwoch und Freitag den früheren Bus in die Schule. Am Busbahnhof angekommen, biegt er anders als seine Mitschüler nicht in Richtung Schule ab, sondern geht schnurstracks zur Filiale des Backhauses Licht im Norma. Sein Auftrag: Lebensmittel retten.

Vor der Filiale trifft er sich mit einer weiteren Mitschülerin, Carla Banzhaf, gemeinsam gehen sie hinein und werden sofort von der Verkäuferin erkannt, die hinter sich greift und ihnen direkt zwei Tüten mit Brötchen in die Hände gedrückt. In der Schule angekommen, steuern sie den Aufenthaltsraum an, wo ein großer Automat steht. Diesen befüllen sie mit den Brötchen.

Schüler handeln aus Überzeugung

Der Automat ist eine Erfindung von Schülern des Gymnasiums. Er soll alle kostenlos mit geretteten Brötchen versorgen. Für ihren Dienst erhalten die Schüler nichts. Sie handeln aus der Überzeugung, anderen zu helfen und Verschwendung zu vermeiden.

Für Nico gibt es aber noch einen anderen Grund, weshalb er zweimal die Woche morgens seine Freizeit opfert: „Ich tue das wegen meiner Schwester, sie hat selber an dem Projekt mitgearbeitet und wollte, dass ich mich auch daran beteilige.“

Die Idee kam von Fridays for Future. Lehrer Markus Ziegler

Betreut werden die Schüler von Anfang an vom Lehrer Markus Ziegler. „Die Idee kam von Fridays for Future“, so Ziegler. „Einem Mitglied ist aufgefallen, dsas viele Backwaren in Müllcontainern landen. Wir haben diskutiert, was man da machen kann, weil es zum Beispiel keine Tafelläden in Spaichingen gibt.

Dann ist uns eine Art Brötchenspender eingefallen. Da das Projekt für Fridays für Future zu aufwendig war, habe ich angeboten es im Rahmen einer Facharbeit in dem Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik) zu betreuen.“

Stetige Verbesserung

Über drei Jahre wurde der Automat immer wieder in kleinen Gruppen überarbeitet und verbessert. Der Automat soll hygienisch sein, leicht zu reinigen und zu bedienen. Vor allem soll er künftig auch für Außenstehende verfügbar sein. „Zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr kann jeder, der will, herkommen und sich sein kostenloses Brötchen abholen“, betont Ziegler.

Alles ist sehr hygienisch, weil der Automat komplett verschlossen ist und sich die Auffüller davor die Hände waschen müssen. Markus Ziegler

Der Automat funktioniert so: Die Brötchen, die zuvor in Metallbahnen gelegt werden, können von einer Platte ‐ die mit Kurbeln nach vorne und hinten verschiebbar ist ‐ in einen Trichter befördert werden und fallen anschließend in eine Wanne, aus der sie entnommen werden.

„Alles ist sehr hygienisch, weil der Automat komplett verschlossen ist und sich die Auffüller davor die Hände waschen müssen“, so Ziegler. Das Gesundheitsamt war einverstanden: Keine Mängel. Die Materialien für das Projekt wurden von der Schule bereitgestellt.

Mühevolle Suche nach Partner

Auf der Suche nach Bäckern, die das Projekt unterstützen und Brötchen zu Verfügung stellen würden, gab es verschiedene Reaktionen. ,,Manche antworteten nicht, andere lehnten ab. Das kann man ja auch verstehen.“ Nach vergeblichem Suchen bei den Bäckern in Spaichingen,wurde Ziegler beim Backhaus Licht aus Balgheim fündig.

„Uns ist Nachhaltigkeit sehr wichtig“, sagt Tobias Licht, Geschäftsführer der Bäckerei, auf Anfrage dieser Zeitung. Zuvor wurden die Brötchen weggeworfen oder an regionale Bauern weitergegeben ‐ als Tierfutter oder für die Biogasanlage.

Es ist zwar nicht viel, aber dafür ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Markus Ziegler

„Am Anfang war die Organisation Schwierig, aber mittlerweile läuft es nebenher“, laut Licht.

Bisher konnten nur wenige von außerhalb der Schule den Automaten nutzen, weil die Schüler innerhalb von kürzester Zeit die Brötchen aufbrauchen. Um anderen den Zugang zu ermöglichen, wird um 9.30 Uhr nochmals aufgefüllt, um bis 11 Uhr die Versorgung zu gewährleisten. Während dieses Zeitraums ist der Automat für alle verfügbar. „Es ist zwar nicht viel, aber dafür ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, sagt Ziegler.