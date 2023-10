Fast 30 Millionen, genau 29 Millionen, also mehr als ein Drittel der Einwohner Deutschlands, engagieren sich ehrenamtlich. Das ist ein so hoher Anteil, um den andere Länder uns beneiden. Nicht motzen und warten was der Staat tut, sondern selber machen. Genau das scheint die Botschaft eines Teils der Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung am Dienstag in Hamburg unter dem Motto „Horizonte öffnen“ gewesen zu sein.

Denn aus jedem der 16 Bundesländer waren je zehn ehrenamtliche Frauen und Männer nach Hamburg eingeladen. Und hatten „ein tolles Programm“, wie Brigitta Marquart-Schad, erzählt. Die Deilingerin ist am Mittwoch zurückgekommen und war als Vorsitzende des Vereins der Gedenkstätte Eckerwald nach Hamburg eingeladen gewesen. Und natürlich habe sie, wenn sie gefragt wurde, was sie mache, immer auch von den anderen Gedenkstätten der Außenlager des KZ Natzweiler, wie Spaichingen, berichtet.

Zehn Ehrenamtliche aus Baden-Württemberg waren eingeladen

Die Gruppe aus Baden-Württemberg sei bunt gemischt gewesen. Jung, alt, verschiedene Regionen, sechs Frauen und vier Männer. Mit dabei ein junger Mann vom DRK Stuttgart, das sich während der Pandemie so eingesetzt hatte, oder eine Vertreterin der Black Community Stiftung, oder eine Vertreterin einer evangelischen Gemeinde, die sich für ein Mehrgenerationenhaus eingesetzt hatte, oder ein junger Mann, der sich 2021 einfach spontan ins Auto setzte, um im Ahrtal zu helfen, oder eine Vertreterin der Stelle für jesidische Angelegenheiten...

Leider sei man meist, wegen des dichten Programms, in der eigenen Gruppe geblieben, nur am Dienstagabend hätten sich die Gruppen vermischt. Da habe sie sich mit ehrenamtlichen aus Rheinland-Pfalz, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt austauschen können.

Die Ehrenamtliche aus letzterem vertrat eine ambulante Hospizgruppe. Sie habe gehofft, dass durch die Einladung zu den zentralen Feierlichkeiten der Deutschen Einheit, diese Arbeit bekannter wird, da die Hospizarbeit noch nicht so verbreitet sei in ihrem Bundesland.

Hamburg hat sich große Mühe gegeben

Warum sie ausgerechnet aus einer Liste vom 1000 Namen in Baden-Württemberg herausgesucht worden war ‐ „ich weiß es nicht“, wundert sich Brigitta Marquart-Schad. Hamburg jedenfalls habe sich große Mühe gegeben, über das Besuchsprogramm die Wertschätzung gegenüber den Ehrenamtlichen der ganzen Republik zu zeigen.

Leider sei beim Festakt und in der Berichterstattung nicht so herausgekommen, dass diese 160 Teil der Feierlichkeiten gewesen waren, so Marquart-Schad.

Besuch bei „The Länd“

Am erste Tag, nach der Anreise am Sonntag, also am Montag, habe die Gruppe auch die Bürgermeile besucht. „Wir haben natürlich „The Länd“ besucht“, lacht Marquart-Schad. Die Regencapes aus dem Ländle ‐ das war in den Nachrichten zu sehen ‐ waren offenbar gut angekommen.

Und mit Teilen der Delegation aus Bayern sie sie sich einig gewesen, dass die Aktion Aiwanger ‐ und dass er sogar noch in der Wählergunst zulegte ‐ „das Allerletzte“ sei.

„Horizonte öffnen“ hatte das Thema gelautet. Und das geschah, so Marquart-Schad nicht nur in den Gruppen, sondern auch bei den Gesprächsmöglichkeiten.

Im Gespräch mit dem Kanzler

An einem Abend sind Vertreter der Verfassungsorgane an die Esstische gekommen, an ihrem Tisch zwei „Kaliber“. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Herbarth, der bei den Feierlichkeiten in der Elbphilharmonie auch eine viel beachtete Rede gehalten hatte, und der Kanzler, Olaf Scholz.

Sie seien beide sehr locker und nahbar gewesen, sagt Marquart-Schad. Beim Vorbeigehen hat die Deilingerin auch die Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, angesprochen und ein paar Worte mit ihr gewechselt. Auch sie sei sehr freundlich und sehr zugänglich gewesen, „sehr sympathisch“.

Nächstes Jahr feiert Deutschland seine Wiedervereinigung in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Motto: „Vereint Segel setzen“.