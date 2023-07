Bildvortrag über die Donauschwaben weltweit

Die Organisatoren der Donauschwäbischen Wochen laden für Dienstag, 25. Juli, zu einem Bildvortrag über die „Integration der Donauschwaben als deutsche Minderheit in der Welt“ ein. Der Vizepräsident des Weltdachverbandes der Donauschwaben und stellvertretende Bundesvorsitzende der Landsmannschaft, Jürgen Harich aus Tuttlingen, zeigt ab 18 Uhr im Saal der HOG Darowa im Haus der Musik und Heimatkultur in der Hinteren Schulgasse Bilder von seinen Reisen, bei denen er donauschwäbische Kolonien und deutschsprachige Vereine auf der ganzen Welt besucht hat.

Er besuchte die Heimatdörfer seiner Vorfahren in der Batschka (Gajdobra) und im Banat (Mramorak, Franzfeld) im heutigen Serbien, machte eine Rundreise durch die Vojvodina und war bei den Donauschwaben in Rumänien, Kroatien, Ungarn und Österreich. Weitere Ziele waren Brasilien, Argentinien, Südafrika, Australien, USA und Kanada, die er während seiner Weltreise in den Jahren 2017 und 2018 kennenlernen durfte. Über diese Reise hat er einen Bildervortrag zusammengestellt. Der Eintritt ist frei.

Zudem ist das Haus bereits ab 17 Uhr geöffnet, sodass auch die Donauschwäbische Ausstellung über die Ansiedlung im Landkreis Tuttlingen und speziell in Spaichingen im Vorfeld der Veranstaltung besichtigt werden kann. Für diesen Abend hat sich auch der Landesvorsitzende der Banater Schwaben aus Baden–Württemberg, Richard Jäger, angekündigt.