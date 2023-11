Der Schock war riesig, als am Freitag vor einer Woche eine Explosion im Untergeschoss eines Hauses in der Bismarckstraße in Spaichingen über das Treppenhaus Ziegel hochdrückte und ein Fenster mit Wucht zerbersten ließ. Noch immer dürfen die Bewohner nicht zurück ins Haus. Erst musste die Kriminalpolizei alle Spuren sichern zur Ursache und ein Gutachter untersuchen, ob das Haus überhaupt bewohnbar ist.

Die gute Nachricht: Die zunächst als schwer verletzt ins Krankenhaus geflogene 83-jährige Frau ist doch nur leicht verletzt und durfte auch bereits wieder nach Spaichingen zurückkehren.

Die zweite gute Nachricht: Der Gutachter habe die Statik des Hauses als standfest bewertet.

Und die dritte gute Nachricht: Auch die Kripo hat das Haus wieder frei gegeben. Trotzdem können die Bewohner noch nicht zurückkehren, denn noch ist nicht ist klar, wie viel Gift vom Rauch noch in Matratzen und Sofas und anderen Möbeln steckt.

Das ist wohl erst klar, wenn das Gutachten schriftlich vorliegt. Und auch die Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt, so Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage.

Letzte Ursache noch nicht geklärt

Fest steht, dass die alte Dame offenbar auf einem mit einer Gasflasche betriebenen „Zweitherd“ im Keller des Mehrfamilienhauses kochen wollte - im Sommer geschah das laut Nachbarn in einem Hüttchen im Garten -, und dabei es zu dieser wuchtigen Gasverpuffung gekommen ist. Was aber genau zum Austritt des Gases geführt hat, also die Ursache des Unglücks war, sei noch nicht geklärt.

Die Verpuffung am Freitag, 17. November, in der Spaichinger Bismarckstraße hat die Be- und Anwohner aufgeschreckt. (Foto: Regina Braungart )

Eine Frage, die auch die Haftpflichtversicherung, sofern es sie gibt, betreffen könnte.

Ein Brand ist - auch wenn Mensch und Tier gerettet werden konnten - eine schwierige Sache, weil Versicherungen involviert sind und erst Fakten geklärt sein müssen, ehe etwa Reparaturen oder der Neukauf von Einrichtungsgegenständen veranlasst werden kann.

Sechs Parteien sind betroffen

Sechs Parteien sind in den beiden Hausteilen betroffen. Manche sind zunächst im Hotel und dann in der Unterkunft bei der Gärtnerei untergekommen, manche bei Verwandten oder Freunden.

Wir lassen die Leute nicht hängen. Florain Thomas

Wann sie wieder in das Haus zurück können, ist noch nicht klar. Alle sind über die Rottweiler Hausverwaltung in einer Whatsappgruppe verbunden. Es handelt sich bei dem Haus um Eigentumswohnungen, meist von den Eigentümern selbst bewohnt.

Das Haus ist bewohnbar

Ursprünglich war gemäß erster Einschätzung von einer massiven Beschädigung der Bausubstanz ausgegangen worden. Eingeschaltet werden muss in einem solchen Fall immer auch die Baurechtsbehörde. Ein Gutachter sei im Haus gewesen und habe mündlich signalisiert: Das Haus ist bewohnbar.

Wenn nicht, hätte die Stadt alles absperren lassen müssen, so der zuständige Fachmann der Stadt. Was etwaige Gasmessungen - und Brände verursachen immer Giftstoffe - ergeben haben, werde erst feststehen, wenn das Gutachten des Sachverständigen schriftlich vorliege.

Gutachten lässt auf sich warten

Das könne wenige Tage oder auch zwei Wochen dauern, je nachdem wie viele Brände derzeit zu begutachten seien.

Dann beginnt die Hilfe der Stadt erst richtig anzulaufen. Florian Thomas, der eigentlich für die Zuweisung in die Notunterkünfte zuständig ist, sagt dazu: „Wir lassen die Leute nicht hängen.“

Vielleicht ist nicht überall der Hausrat versichert

Was die Bewohner brauchen und wie geholfen werden kann, stellt sich dann heraus, wenn klar ist, wer eine Hausratversicherung hat und wie es sich mit einer etwaigen Haftpflichversicherung verhält. Das Haus selbst ist versichert.

Es seien auch einige ältere Bewohner in dem Haus, bei denen fraglich sei, ob sie eine Hausratversicherung haben, sagt ein Bewohner. Dann werde Hilfe nötig. Wenn noch vor Weihnachten etwas gebraucht werde, oder auch gespendet werden muss, weil es keine Versicherung gebe, dann werden wir das im Heuberger Boten in Absprache mit der Stadt berichten.