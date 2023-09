Spaichingen

Betrunkener randaliert in Gaststätte

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigung verantworten. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1. 30 Uhr hat ein mit über 2,7 Promille alkoholisierter Mann am Spaichinger Marktplatz randaliert und an einer Gaststätte eine Scheibe eingeworfen.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 15:23 Von: sz