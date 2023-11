Besinnungsnachmittag für Frauen am Buß- und Bettag

Ein Besinnungsnachmittag für Frauen des Dekanates Tuttlingen-Spaichingen findet am Mittwoch, 22. November, im Edith-Stein-Haus in Spaichingen statt. Dieses Jahr steht er unter dem Thema „Gesegnet mit Heiterkeit und gesundem Humor gespeist aus den Quellen des Glaubens ‐ Episoden und Erinnerungen an Bischof Georg Moser.“

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Referent ist Rolf Seeger, ehemaliger Leiter von Berufe der Kirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sowie Vorstand der Bischof-Moser-Stiftung. Für Kaffee und Zopf sowie Zeit für Begegnung ist gesorgt. Den Nachmittag begleiten Mechthild Wiemuth und Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes. Ende wird gegen 17 Uhr sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos unter Telefon 07461/96598010.