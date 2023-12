Berufsorientierung konkret

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Realschule Spaichingen und der Erwin-Teufel-Schule Berufliche Schulen Spaichingen haben am 13. November Schüler der neunten Klassen der Realschule die Erwin-Teufel-Schule. Die schulübergreifende Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen soll helfen, den Übergang von der allgemeinbildenden Schule ins Berufsleben oder in eine weiterführende Schulart möglichst reibungsfrei zu gestalten, wie es in einer Pressemitteilung der Berufliche Schulen Spaichingen heißt.

Nach einer Begrüßung durch den kommissarischen Schulleiter Volker Jauch wurden die rund 100 Schüler sowie der sie begleitende Rektor Holger Volk und die begleitenden Lehrkräfte in vier Gruppen eingeteilt. Die Kollegen der ETS führten die Gruppen durch die Fachräume, um einen ersten Eindruck von der Vielfältigkeit der beruflichen Ausbildung zu erhalten.

In der Lernfabrik konnten die Schüler mit dem eigenen Handy die digital gesteuerte Produktion einer Taschenlampe und eines Flaschenöffners starten und modernste Produktionsmethoden live erleben. Der Blick in die Metallwerkstatt zeigte ihnen die grundlegenden Tätigkeiten der Zerspanungstechnik.

Weiter ging es zu den Mechatronikern. Auch hier wurde das breite Spektrum des Berufes des Mechatronikersanschaulich in Versuchen rund um Strom, Sicherungen, Sensoren und Programmierung aufgezeigt.

Danach führte der Rundgang in die Abteilung Wirtschaft. In der sogenannten „Übungsfirma“ sahen Schüler weitere Facetten des betrieblichen Alltags. Wo es vorher um Produktion und industrielle Fertigung ging, stehen jetzt die kaufmännischen Tätigkeiten Bearbeitung von Kundenaufträgen, Beschaffung von Materialien, Preiskalkulationen, Onlineshop, Werbung, Rechnungswesen und Mitarbeiterverwaltung im Vordergrund.

Die letzte Station waren die Räume der Hauswirtschaft. Auch hier wurden die Schüler qualifiziert über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Berufsfeld Hauswirtschaft informiert. Dabei wurden neben den klassischen Aufgaben Nahrungszubereitung, Textilarbeiten und Reinigung auch weiterführende Tätigkeiten wie Hygiene, Pflege und Betreuung thematisiert.

Nach circa zwei Stunden geballter Information traten die Realschüler mit vielen neuen Einblicken den Heimweg an.