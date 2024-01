In der Gaststätte auf dem Dreifaltigkeitsberg finedet am Montag, 15. Januar, um 18 Uhr die Bergsitzung statt. Alle Bürgerinnen und Bürger können an der Sitzung teilnehmen und haben die Möglichkeit, den Shuttlebustransfer auf den Dreifaltigkeitsberg in Anspruch zu nehmen. Die Abfahrt ist am Busbahnhof um 17 , 17.20 und 17.40 Uhr. Zur Begrüßung sind alle zu einem gemütlichen Glühwein- und Sektumtrunk vor der Sitzung eingeladen. Der Rücktransport ist um 21, 21.30 und um 22 Uhr.